A Verona il tour del Premio Bianca d’Aponte con Cristina Donà, Veronica Marchi e Moà

Dopo il successo delle due tappe spagnole e di quella romana, continua il tour del Premio Bianca d’Aponte per cantautrici. Sabato 20 aprile, tappa al Fonderia Aperta Teatro di Verona alle ore 21 per il tour che, come da tradizione, intende presentare alcune delle cantautrici vincitrici o finaliste degli scorsi anni insieme ad artiste affermate che sono state madrine o ospiti del Premio.

Sul palco si alterneranno Veronica Marchi, cantautrice veronese, vincitrice della prima edizione del d’Aponte, Moà e, in qualità di ex madrina, Cristina Donà. Biglietti in vendita su: https://link.dice.fm/fdbcfd05cf2f. La data è organizzata da Freecom Hub, DocLive e Rete Doc.

Fino al 18 aprile sono ancora aperte le iscrizioni per l’edizione 2024. Il bando e la scheda di iscrizione sono disponibili su www.premiobiancadaponte.it. L’iscrizione è gratuita e senza limiti di genere musicale. Dal 18 aprile inizieranno le selezioni delle finaliste dell’edizione 2024, la cui ultima fase sarà affidata a un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, composto da cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali. Le finali si terranno al teatro Cimarosa di Aversa il 24, 25 e 26 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti.

Alla vincitrice del premio assoluto andrà una borsa di studio di 1.000 euro, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” (in omaggio allo storico direttore artistico della manifestazione) una di 800 euro. La giuria generale assegnerà inoltre delle targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Sono poi previsti numerosi altri premi e bonus assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d’Aponte.

Il Premio è anche una occasione per le finaliste per confrontarsi nelle giornate della manifestazione con importanti esponenti della musica italiana, come addetti ai lavori, giornalisti e artisti. Per ulteriori informazioni sul Premio: 336 694666 – 335 5383937; info@biancadaponte.it - info@biancadaponte.it

Cristina Dona? / foto Ufficio Stampa Freecom Hub