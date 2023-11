A Verona "Musica e Arte: insieme contro la violenza"

In questo momento di profondo impegno sociale e riflessione, Maria Teresa De Pierro, meglio conosciuta come Merysse, si erge come catalizzatore di una serie di eventi teatrali intesi a scuotere le coscienze e sensibilizzare la comunità contro la violenza sulle donne. Questo calendario artistico assume un ruolo centrale in due serate straordinarie: sabato 25 novembre, presso il Cinema Teatro David, in Piazza Roma 1, Verona, prende vita l'evento coinvolgente intitolato "Musica e Arte: insieme contro la violenza". Qui, la partecipazione attiva di docenti e studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei si unirà all'ardente impegno della cantautrice. Segue, il giorno successivo, domenica 26 novembre, al Teatro dell’Istituto Virgo Carmeli, in via Carlo Alberto 26, Verona, un'eclettica fusione di musica ed arte varia intitolata “Musica e Arte per un futuro senza violenza”, diretta personalmente da Merysse, coinvolgendo una varietà di artisti pronti a toccare le corde più profonde dell'animo.

Questi straordinari spettacoli non sono semplicemente intrattenimento: rappresentano un'azione diretta per sensibilizzare non solo le famiglie, ma l'intera comunità, contro il flagello della violenza di genere. Merysse, figura determinata e appassionata, è la fondatrice e presidente di "Istinti Artistici", promotrice di quest'iniziativa, con il prezioso contributo e patrocinio della 5a e 4a Circoscrizione del Comune di Verona. La sua presenza e dedizione incarnano la forza della donna contemporanea, capace di trasformare la passione in azione con talento e costanza. L'urgenza di questi eventi emerge in seguito alle recenti e tragiche notizie di violenza. Essi costituiscono un grido contro l'ingiustizia e un'opportunità per ribadire che l'arte può diventare voce, strumento di cambiamento e speranza in un mondo che ancora combatte contro un male così profondo.

I cittadini di Verona sono invitati a partecipare a queste straordinarie serate, non solo per la bellezza dell'arte, ma soprattutto per abbracciare un messaggio di unità, consapevolezza e sostegno di fronte alle attuali sfide della società. Merysse, insieme ad altri talentuosi artisti, alza la voce, pronta a rompere il silenzio, a diffondere consapevolezza e a ispirare il cambiamento. È un invito ad unirsi a una causa che va oltre il palcoscenico, un'opportunità per essere parte attiva del cambiamento così necessario.