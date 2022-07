Grande serata dedicata al rock con il concerto di Luca Olivieri a Garda

Una serata con il Lago di Garda a fare da palcoscenico e la musica rock e country protagonista. L’appuntamento è venerdì 29 luglio, alle 21.30, in piazza del Municipio a Garda, con il concerto di Luca Olivieri che per l’occasione suonerà insieme a cinque musicisti di grande talento. Gianmaria Tonin alla batteria, Adriano Gaeta al basso, Gerry Zansavio al pedal steel, Franz Bazzani al piano e Silvia Zaniboni, coro e chitarra acustica. E sarà proprio Silvia Zaniboni, con la sua chitarra elettrica e la sua voce, ad aprire il concerto per presentare il nuovo album “Kozmic floor”.

«Sarà una grande serata di musica e per la musica. - dice Luca Olivieri - Ci sarà la mia musica e ci saranno anche dei brani tratti dal nuovo film ‘Elvis’ di Baz Luhrmann». Ed è infatti sempre stato Elvis Presley il filo conduttore della vita e della fortunata carriera di Luca Olivieri, virtuoso del country e rock ‘n’ roll, considerato il più grande chitarrista e cantante europeo del genere. Ha suonato e cantato con nomi di altissimo livello nel panorama della seicorde, da James Burton, a Tommy Emmanuel, John Jorgenson, Albert Lee. E, ovviamente, con l’Elvis Presley italiano, Bobby Solo.

Una carriera, la sua, rimasta per amore attaccata alla città scaligera nonostante i forti richiami oltreoceano. E quella che si prospetta venerdì è una grande festa. In piazza del Municipio, a Garda, con inizio alle 21.30. Ad ingresso libero. Una serata fatta di musica, di storia, di virtuosismi. E, ovviamente, di Elvis Presley.