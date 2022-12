Love Music Trio in concerto al Trend Up

È un trio delle meraviglie, quello protagonista al Trend Up in viale Europa 7a a Negrar venerdì (23/12) alle 21. La voce di Giuliana Bergamaschi è sempre indiscussa protagonista, stavolta supportata da un singolare ensemble con Carlo Ceriani alla chitarra e Gabriele Bolcato alla tromba. Il repertorio pesca delle chicche dall’oceano degli standard jazz americani con qualche trasgressione italiana riadattata alla formazione, spiega Bergamaschi, voce veronese da anni impegnata in progetti tra folk, jazz, pop e musica popolare. Giuliana Bergamaschi si è fatta conoscere come cantante dell’Ensemble Ratatuja, tra i vincitori nel 1996 del premio “Grinzane Cavour” e di “Arezzo Wave”.

Nel 2000 ha pubblicato su cd la raccolta “Shakespeariana”, una dozzina di canzoni originali. Ha collaborato con l’Ensemble Hotel Rif, allo spettacolo “Storieincanto”. Ha partecipato alle selezioni per il Festival di Napoli, arrivando alle finali nazionali. Da anni porta avanti un repertorio centrato sul canzoniere di Fabrizio De André. Ha partecipato a rassegne e festival come il “Folkest” e il “Tenco a Novara”. Ha inciso per Azzurra Music un cd dedicato ai migliori cantautori veronesi. Per il festival “InfinitaMENTE” ha partecipato alla serata dedicata a Lucio Dalla. Ha partecipato allo spettacolo “Arena di Pace”. Con Alessandro Anderloni ha realizzato ed interpretato gli spettacoli “Dormi sepolto in un campo di grano” e “Il cammino dell’acqua”. Ha inciso per Azzurra Music il cd “Tropico Italiano”. Ceriani è chitarrista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore per molti gruppi di musica jazz, classica e contemporanea, anche per film e opere teatrali. Bolcato é Fondatore di ”Bluevelvet Jazz Project”, officina musicale dove si incontrano musicisti tra i più grandi del panorama italiano. Ha ricevuto importanti riconoscimenti nel panorama jazzistico.

Per prenotare un tavolo chiamare lo 045 4577938.