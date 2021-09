Jazz italiano ed internazionale con il Lotus Trio al Glamour Cafè

Venerdì 24 settembre dalle ore 20.30 nella cornice del Glamour Cafè di via Monte Ortigara 14 a San Giovanni Lupatoto, si terrà il live del Lotus Trio, composto da Giulia Prandelli alla voce, Thomas Dal Cappello al contrabbasso e Fabio Levi alla tastiera. In programma una selezione di brani che hanno contraddistinto l'era dello Swing italiano ed internazionale. Il divertimento per tutti, amanti del genere e non, è assicurato.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...