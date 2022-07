"Parco San Giacomo Swing Time 2022", serata con la Jazzset Orchestra

Nell’ambito della rassegna "Eventi al Parco", promossa e gestita dalla quinta circoscrizione di Verona, già in corso al Parco di San Giacomo con spettacoli musicali, danza e poesia, è in programma per domenica 10 luglio una seducente serata di musica intitolata "Parco San Giacomo Swing Time 2022". Saranno proposti brani di musica swing, blues, r&b, traditional jazz e notissime canzoni degli Anni '40 e '50 dalla big band Jazzset Orchestra. Sul palco saliranno più di venti musicisti, suddivisi nelle varie sezioni orchestrali che sosterranno le voci di Rossana D’Auria, diplomata in musica jazz al conservatorio di Verona, affiancata dal gentleman crooner Stefano Fusco. La direzione musicale è del maestro Gilberto Merli con un programma di musica "felice e brillante".

L'invito al Parco San Giacomo è per domenica 10 luglio alle 21. L'ingresso è libero.