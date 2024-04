Dal 2011, come designato dall’Unesco, il 30 aprile si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale della musica jazz” in ricordo della capacità di questo genere musicale di unire culture e popoli differenti. L’International jazz day riunisce comunità, scuole, artisti, accademici ed appassionati di jazz di tutto il mondo per far conoscere il jazz e le sue radici, le sue evoluzioni nel tempo e per sensibilizzare al dialogo interculturale e rafforzare la comunicazione internazionale.

Il 30 aprile, grazie a concerti ed eventi che ogni anno si svolgono in tutto il mondo, è l’occasione per ricordare come questa forma d’arte sia veicolo di pace, promuova il dialogo tra le culture eil rispetto dei diritti umani, in favore di una libertà di espressione.

Martedì 30 aprile alle 21, al Teatro dell'Istituto Gresner in via A. Provolo 43 si terrà il concerto organizzato dalla Circoscrizione 1^ con la storica Big Band Jazzset Orchestra, attiva a livello internazionale da oltre 35 anni. Il gruppo veronese proporrà un viaggio musicale attraverso epoche e stili diversi rievocando i leggendari anni '30-'40 e successivi, riportando in vita le celebri composizioni strumentali e vocali Dixieland, Blues, Swing, R&B e Jazz melodico, interpretate da 18 musicisti, dalle voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco con la Direzione di Gilberto Merli.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: www.jazzset.it - www.jazzday.com

International jazz day a Verona / Locandina ufficio stampa Comune di Verona