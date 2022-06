Ritorna a Verona il festival musicale "Inchiostro vivo"

#RinascinChiostro, con questo hashtag viene proposta la quinta edizione del Festival InChiostro Vivo da giovedì 9 giugno a domenica 19 giugno, dieci eventi nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Eufemia. Un Festival per rinascere. La rassegna organizzata da A.LI.VE. Accademia Lirica Verona ha ottenuto il patrocinio del Comune di Verona su proposta dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, propone un programma di eventi di musica, teatro di prosa, teatro musicale, mostre permanenti, incontri letterari e dedicati al benessere. Protagonisti della manifestazione i giovani coristi, solisti e allievi dell’Accademia Lirica Verona che condivideranno il palcoscenico con artisti professionisti.

Questa edizione si presenta con una grafica nuova, che abbandona il tratto digitale per valorizzare il tratto di una giovanissima artista, Aurora Bombieri, che ha interpretato la rinascita attraverso mani laboriose che modellano il Festival e il Chiostro che lo ospita. InChiostroVivo parte all’insegna della tradizione il 9 giugno con un concerto di musica classica che vedrà esibirsi due giovanissime cantanti, il soprano Maria Vittoria Caputo e il mezzosoprano Carlotta Caruso, nelle arie da camera di Francesco Paolo Tosti su testi poetici di autori dei primi del Novecento, al pianoforte Paolo Facincani.

Proseguendo venerdì 10 giugno andrà in scena La Vita Nuova, l’opera di teatro musicale originale è tratta dalla “Vita nuova “ di Dante Alighieri, complesso di liriche precedute da un commento in prosa che spiega l’occasione in cui i singoli componimenti erano nati e facendole seguire da un commento retorico. Questo approccio del sommo poeta è per l’epoca una grandissima novità: tutti i poeti d’amore precedenti avevano messo insieme dei “canzonieri”, liriche staccate che si affiancavano l’una all’altra. La prosa dantesca vale invece ad individuare nelle poesie un senso profondo ed unitario. L’opera fu intitolata “Vita nuova” proprio ad indicare l’Amore come rinnovatore della vita umana. Interpreti il Coro Giovanile di A.LI.VE., gli attori Bob Marchese e Nicolò Todeschini, regia di Liyu Jin, libretto adattato da Liyu Jin e Bob Marchese. Direttore Paolo Facincani.

La musica originale è scritta dal giovane compositore Achille Facincani ed eseguita al pianoforte dal concertista Alberto Magagni. Nel pomeriggio del 10 giugno alle ore 18 Matteo Gracis presenterà il suo ultimo libro Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni. Seguirà dibattito con l’autore. Sabato 11 giugno alle ore 18 il Coro di Voci Bianche di A.LI.VE. si esibirà in un Concerto sulle poesie di Gianni Rodari musicate da Marco Crestani e Teresa Procaccini, direttore Paolo Facincani al pianoforte il giovane pianista Giovanni Stevanoni. In contemporanea saranno esposti i lavori dell’artista Aurora Bombieri, ispirati alle poesie musicate.

Passando alla musica strumentale lunedì 13 giugno alle ore 21.15 un ensemble di giovani chitarristi si cimentano in un emozionante concerto protagonista la chitarra. Sei corde nel tempo, la chitarra da J.S. Bach a Joaquin Rodrigo. La serata di martedì 14 giugno sempre alle ore 21.15 sarà dedicata al benessere psicofisico, con particolare attenzione alla respirazione profonda e agli oli essenziali purissimi che questa fondamentale funzione vitale del nostro organismo aiutano a realizzarsi. Respiri d’essenza, musica e oli essenziali per presentare il libro Respirare nella Trasformazione. Al pianoforte il giovane pianista Giovanni Stevanoni.

Swingin’ that giovedì 16 giugno ore 21.15 un concerto di autentico swing degli anni d’oro, due gruppi musicali, uno guidato dal M° Frugoni, l’altro dal M° Matteucci, ottoni, legni e percussioni dialogheranno con la solista Elena Fezga. Il repertorio, quello che ci risuona da sempre nel cuore colorerà la notte del Chiostro. Venerdì 17 ore 21.15 Elena Lucrezia Cornano Piscopia, prima donna laureata al mondo interpretata da Lucia Schierano, attrice eclettica ed energica, che ci farà conoscere questa donna forte e determinata in un monologo coinvolgente e attualissimo.

Si prosegue con una festa di carnevale, sabato 18 giugno sempre alle ore 21.15, Il Festino, nella sera del Giovedì Grasso avanti cena, Comedia armonica di Adriano Banchieri, musicista del XVII secolo. L’opera è una Comedia Armonica, forma musicale da cui nascerà l’opera lirica della tradizione italiana. In scena trenta giovani che sotto la guida del maestro Paolo Facincani e un’ ensemble di musicisti ci porteranno nel mondo popolare, scanzonato, irriverente, impulsivo e passionale dell’Italia del 1608. Conclude la quinta edizione di Inchiostro Vivo 2022 il concerto Mina & Vanoni domenica 19 giugno ore 21.15. Un omaggio alle due interpreti più affascinanti e carismatiche della canzone italiana e del panorama internazionale. La giovane Elena Fezga ci accompagnerà in un viaggio nel tempo , un tuffo negli anni Settanta, con i suoi colori e texture geometriche e la vitalità delle trasformazioni sociali che accompagnarono quegli anni.

Informazioni e contatti

Nel Chiostro saranno esposte per tutta la durata del Festival le opere di due giovani artiste: Aurora Bombieri e Ester Bruno.

Ingresso con offerta libera per sostenere le attività rivolte alle giovani generazioni. Per prenotazioni scrivere a segreteria@alivemusica.it o telefonare al 3665233621.

Inizio eventi ore 21.15 nelle serate del 9-10-13-14-16-17-18 e 19 giugno, il concerto dell’11 giugno avrà inizio alle ore 18; ingresso a cominciare da mezz’ora prima dell’inizio spettacolo.