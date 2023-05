Un concerto da non perdere per l'inaugurazione della nuova sede del Teatro Laboratorio di Verona

Venerdì 12 maggio alle ore 21 il Teatro Scientifico inaugura la nuova sede del Teatro Laboratorio di Verona, ricavata da un’ex stamperia fatiscente che, con un’opera di rigenerazione urbana apre alla comunità. Da un’ex balera, ex funicolare, ex arsenale, ora approda in un’ex stamperia sita in Lungadige Galtarossa 22/a vicino a Ponte San Francesco. Il Teatro sarà inaugurato con un concerto tenuto da artisti che hanno collaborato da sempre con il Teatro Laboratorio e che sono trait d’union di tutte le sedi: Blow Up sestetto. Cristina Mazza sax alto e voce, Bruno Marini sax tenore, Marco Pasetto clarinetto basso e sax soprano, Chubby John basso, B. C. Bag batteria, Max Bitasi percussioni.

Il Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio, che quest’anno festeggia 55 anni di attività, è una struttura stabile di produzione teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura. Orienta la propria produzione in particolare verso la drammaturgia contemporanea, il teatro civile, sociale e di comunità, spesso lavora in site specific, realizza progetti artistici e di formazione, organizza rassegne (ospitando da sempre sia compagnie affermate del teatro d’innovazione, sia facendo operazioni di scouting su artisti emergenti) eventi, il Festival “Non c’è differenza” e Teodorico Summer Fest. Ha una sezione di studio e ricerca antropologica sulla Commedia dell’Arte. Ha fondato e dirige il Teatro Laboratorio di Verona. Gestisce l’Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio.

Il Teatro/Laboratorio nasce nel 1967 (ufficializzato nel 1968) a Verona per volontà di Ezio Maria Caserta e di Jana Balkan. La sua prima sede (e fino al 1975) è uno spazio alternativo, primo teatro off della città, in fondo a via Scuderlando, dove il gruppo affianca all’attività di produzione quella di ospitalità. Lì arrivano le prime compagnie d'avanguardia italiane e straniere. Nel 1975 la compagnia si trasferisce nella sede di piazzetta Fontanelle Santo Stefano (che trasforma da ex deposito di immondizie in un teatro), che diventa uno dei primi centri polifunzionali del Veneto e punto di riferimento della cultura “nuova” per la città di Verona: vi recitano tra gli altri Salvatores, Benigni, Paolo Poli, Elio De Capitani, Odin Theatre, Living Theatre, Grotowski, Carmelo Bene, Pippo Delbono etc. e si organizzano in collaborazione con Club Tenco numerosi concerti: Gianna Nannini, Paolo Conte (che qui tiene il suo primo concerto), Francesco Guccini, Leo Ferrè, Gino Paoli etc. Vi si tengono inoltre rassegne cinematografiche d’essai e attività di formazione.

Maggiori informazioni sull'attività del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio si trovano sul sito www.teatroscientifico.com.

Insegna Teatro Laboratorio / foto ufficio stampa Teatro Laboratorio Alice Martin