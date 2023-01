Gospel concert for life: "Il sorriso del cuore"

Gli Harmony Gospel Singers sono un gruppo di cantanti e musicisti gospel fondato e diretto da Stefania Mauro, nata a Londra, diplomatasi alla Royal School of Music e profonda conoscitrice della musica delle chiese afroamericane. Sono conosciuti in tutto il Paese e sono il coro italiano che ha tenuto più concerti all’estero, come dimostrano anche i recenti tour in diversi paesi europei. Hanno partecipato ai più importanti festival gospel europei e, nel 2013, sono stati invitati a tenere un concerto durante il meeting europeo delle chiese battiste. Il loro ultimo cd “UP” ha avuto un incredibile successo di vendite (esaurito nel giro di un mese).

Nel cd sono contenuti tre brani composti dalla direttrice e dai musicisti degli Harmony. Uno di questi, “The Spirit of Love” è stato nominato Miglior Brano Gospel del dicembre 2015 dagli Akademia Music Awards di Los Angeles. Il brano “Up” ha vinto come Miglior Brano Gospel gli Akademia Music Awards a febbraio 2016. Presentano un programma musicale tra i più ricchi del panorama gospel nazionale, con una cura particolare nel coinvolgere il pubblico durante la performance, grazie agli interventi del loro preacher, Cristian Barel.

Gli Harmony Gospel Singers propongono diverse tipologie di concerti, nei quali la musica diventa il mezzo per divertirsi, riflettere, condividere, emozionarsi…un’esperienza indimenticabile che tocca il cuore del pubblico.