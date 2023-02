Il concerto "Gypsy Baroque" per il Ristori Baroque Festival a Verona

Il repertorio gitano dell’Europa orientale del’700 incontra la riscrittura e l’interpretazione della musica barocca in un progetto innovativo e folgorante che tocca i confini dell’improvvisazione “jazz”.

Per il Ristori Baroque Festival il prossimo 3 marzo al Teatro Ristori di Verona alle ore 20, dall’omonimo album del 2018, il concerto "Gypsy Baroque", eseguito da Il Suonar Parlante Orchestra, l’ensemble fondato e diretto da Vittorio Ghielmi (insieme alla cantante argentina Graciela Gibelli). Nel nome “Il Suonar Parlante”, l’espressione di Paganini per indicare la speciale tecnica attraverso la quale gli strumenti musicali possono realmente imitare la voce umana.

Musicista e compositore, Ghielmi è uno dei più stimati solisti di viola da gamba del momento, definito lo “sciamano del suono” per l’intensità e la versatilità della sua interpretazione musicale. Suo il merito di aver aperto la via a una differente immagine sonora del repertorio antico e della viola da gamba, ampliandone la tecnica ed il repertorio a nuovi linguaggi, stringendo forti collaborazioni anche con il mondo jazz (Uri Caine) e cantautorale. Direttore del Dipartimento di musica antica al Mozarteum di Salisburgo e “Visiting Professor” al Royal College of Music London, Ghielmi è uno dei pochi gambisti che si esibisce regolarmente anche come solista invitato con orchestre. Per le sue interpretazioni di musica antica ha ricevuto l'Erwin Bodky Award (Cambridge, Ma, USA).