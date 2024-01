Concerto del Gruppo vocale Novecento con Bepi De Marzi

Domenica 28 gennaio 2024 alle ore 16 presso il Duomo di San Bonifacio, il Gruppo Vocale Novecento nelle sue tre sezioni, proporrà un concerto corale monografico con la straordinaria partecipazione di Bepi De Marzi.

Originario della vicina Arzignano, il musicista, compositore e direttore di coro è conosciuto al grande pubblico soprattutto per la composizione, parole e musica, del canto d' ispirazione popolare "Signore delle cime", diffuso in tutto il mondo, tradotto in varie lingue ed elaborato anche in versioni sinfoniche.

Sarà un pomeriggio interamente dedicato alla musica del maestro vicentino, di cui il Gruppo Vocale Novecento ha inciso nel 2023 un disco monografico, già disponibile in anteprima durante il concerto, con le primissime copie.

L'ingresso è libero e gratuito. Evento realizzato con il Patrocinio del Comune di San Bonifacio.