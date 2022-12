Il miglior Gospel made in Usa si prende il palco (e la platea) del Teatro Ristori di Verona

Il Ristori come i famosi teatri d’Oltralpe. Dopo il successo della prima serata di gala con la strepitosa coppia di tango Zotto-Guspero, a conquistare palco e platea del Teatro Ristori di Verona saranno altre tre imperdibili cene-spettacolo che coniugano voce, musica e danza con piatti e vini raffinati, in un teatro trasformato in elegante sala conviviale.

Un’esperienza suggestiva da vivere il prossimo 21 dicembre (ore 20) nella cena-spettacolo “Gospel Night”. In piena atmosfera natalizia, al Ristori il miglior Gospel made in USA con le voci intense e profonde di Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers, formazione che raccoglie i migliori talenti della musica gospel internazionale a Verona con Willa Cotten, Zanetta Wingfiled, Keith Claibrne, Von Kendrick Ginyard, Deborah Moncrief e Maura Polonia.

Nato nel 2000 dal genio del Reverendo Keith Reverendo Keith Moncrief, già creatore e leader di gruppi di fama mondiale, il gruppo ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo.

Accanto ai temi tradizionali proposti nelle versioni più amate dal grande pubblico italiano, le voci calde e profonde di Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers offriranno al pubblico gli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo, in una performance emozionante capace di coinvolgere il pubblico in un dialogo interattivo sin dai primi brani.

Prenotazione al sito: www.teatroristori.org

New Millennium - foto via Ufficio Stampa Teatro RIstori