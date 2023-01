Una Ragazza in Due + 1 per Musica Viva live alla Vecchia Rama

La voce di Giuliana Bergamaschi è talmente duttile da permetterle di eccellere nei generi musicali piú disparati, da Kate Bush, alla westcoast, da De André al jazz ed al beat. In questo show, sono i protagonisti degli anni Sessanta ad essere citati da Giuliana Bergamaschi per la sua performance alla pizzeria osteria Vecchia Rama a San Peretto di Negrar di venerdì (20 gennaio 2023) dalle 21: Ornella Vanoni, Mina, Nada, Patty Pravo, Caterina Caselli, Dalida, Gianni Morandi, Umberto Bindi, Fausto Leali, Lucio Battisti, Nino Ferrer, Camaleonti, New Trolls, Dik Dik, Rokes, Equipe 84 e Ribelli.

La presidente dell’associazione Musica Viva Verona, Daniela «Dada» Benedini ha voluto regalare una chicca agli appassionati di beat affezionati alle magiche atmosfere di quegli anni con Una Ragazza in Due...+1, la nuova formazione di Giuliana Bergamaschi, con Giuseppe Stasolla alla chitarra, Luca Pighi alla batteria e, ultimo acquisto, il più completo musicista veronese, Claudio Moro, in questo caso al basso. Stasolla è musicista di origine abruzzese ora residente a Verona, da quarant'anni sulla scena, ha suonato in vari gruppi come i Gabbiani negli anni Settanta di marca rock blues ed in seguito anche con Ivan Graziani.

Bergamaschi, Moro e Pighi, tutti noti protagonisti della scena scaligera da molti anni, suonano insieme anche in altri progetti. Hanno deciso di mantenere l'originaria ragione sociale, Una Ragazza in Due, anche se l'organico si è adesso ampliato e arricchito di una presenza fondamentale, il “+ 1” Moro. Giuliana è docente di canto e da anni é impegnata sui palcoscenici italiani con una versatilità vocale incredibile.

