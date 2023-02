Rassegna "Donne in Musica il venerdì" con Giuliana Bergamaschi alla Vecchia Rama

La rassegna "Donne in Musica il venerdì" ideata da Daniela "Dada" Benedini sta proponendo con successo le protagoniste femminili più popolari dell’universo musicale veronese. Questo venerdì sera (10/02) alle 21 toccherà alla cantante Giuliana Bergamaschi animare la Vecchia Rama a San Peretto di Negrar interpretando protagonisti degli anni Sessanta come Ornella Vanoni, Mina, Nada, Patty Pravo, Caterina Caselli, Dalida, Gianni Morandi, Umberto Bindi, Fausto Leali, Lucio Battisti, Nino Ferrer, Camaleonti, New Trolls, Dik Dik, Rokes, Equipe 84 e Ribelli.

La formazione a supportare Giuliana vede Giuseppe Stasolla alla chitarra, Luca Pighi alla batteria e Claudio Moro al basso. Stasolla è musicista di origine abruzzese ora residente a Verona, da quarant'anni sulla scena, ha suonato in vari gruppi come i Gabbiani negli anni Settanta di marca rock blues ed in seguito anche con Ivan Graziani. Moro e Pighi, tutti noti protagonisti della scena scaligera da molti anni, suonano insieme anche in altri progetti. Giuliana è docente di canto e da anni impegnata sui palcoscenici italiani con repertori che variano da Kate Bush a Grace Slick, alla canzone d’autore, fino al jazz ed al beat, a dimostrazione di una versatilità vocale incredibile.

Per prenotare chiamare il 333 2051319.