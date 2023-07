Gigi D’Alessio in concerto all'Arena di Verona con tanti ospiti a sorpresa

Per festeggiare la maggiore età dal suo primo grande concerto all’Arena di Verona, Gigi D’Alessio è pronto ad esibirsi in un evento speciale: l’appuntamento è il 25 settembre in un live strepitoso in compagnia di amici e ospiti a sorpresa.

Dopo i 5 straordinari sold out di “Gigi - Uno come te - Ancora insieme” a Piazza del Plebiscito a Napoli ed i grandi ascolti per lo show trasmesso su Rai1, aver girato il mondo con centinaia di live ed un densissimo calendario estivo, Gigi ritorna sul palco dell’anfiteatro romano icona della città veneta nel giorno esatto della sua prima volta in Arena nel settembre 2005.

Un appuntamento speciale, una grande festa che come sempre renderà protagonista il suo pubblico, insieme alla sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione) e agli amici artisti che arriveranno a cantare insieme le sue canzoni più amate.

I biglietti per l’evento Gigi D’Alessio in Arena, prodotto da GGD e Friends & Partners, saranno disponibili dalle ore 16 del 7 luglio su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Gigi D'Alessio / foto via LETIZIA D’AMATO srl Studio di comunicazione