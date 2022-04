Fucina culturale Machiavelli ospita il concerto del duo composto da Luca Arnaldo Maria Colombo e Sugiko Chinen

Biglietto Intero 12 euro Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Sabato 9 aprile alle 17 penultimo concerto della stagione cameristica Un’ora di musica nel Teatro Fucina Machiavelli, con un programma dedicato al pianoforte a quattro mani. Saranno eseguite musiche di F. Schubert, con la sua celebre Fantasia in fa minore, di Rachmaninoff e Debussy.

Protagonista musicale il duo composto da Luca Arnaldo Maria Colombo e Sugiko Chinen. Fondato a Milano nel 1995 il duo ha svolto un’intensa attività concertistica che li ha portati a tenere concerti in tutta Europa (Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Norvegia and Repubblica Ceca) ed in Giappone, prendendo parte a stagioni concertistiche e festival internazionali.

Provenendo da paesi e culture così diverse come l’Italia ed il Giappone, hanno sviluppato una sensibilità unica ed originale nel pianoforte a quatto mani apprezzata tanto dal pubblico che dalla critica; l’accurato e meticoloso studio della partitura porta Luca A. M. Colombo & Sugiko Chinen ad una comprensione profonda della musica che si traduce in un suono sempre cantante, un fraseggio libero ma rigoroso ed una gamma di sonorità che va dal pianissimo al fortissimo di ispirazione orchestrale: la ricchezza della tavolozza timbrica, l’eleganza del fraseggio e la delicatezza delle sfumature sono proprio le caratteristiche peculiari del loro stile pianistico.

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/duo-pianistico/.