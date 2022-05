Concerto straordinario in piazza Bra "Aspettando l'Arena"

Fondazione Arena di Verona omaggia la città con un concerto gratuito sulla scalinata di Palazzo Barbieri e invita il pubblico al 99° Opera Festival ? Orchestra e Coro areniani diretti da Francesco Ommassini eseguono brani dalle opere di Verdi, Puccini, Bellini e Bizet con gli acclamati solisti Fiume e Magrì. Il programma offre un’anticipazione delle opere nel cartellone 2022 ma propone anche pagine universali dell’Opera come “E lucevan le stelle” e “Casta Diva” per un’ora all’insegna della grande musica. L’Orchestra dell’Arena di Verona aprirà il concerto con l’epica Sinfonia di Nabucco, che ne introduce e riassume i temi principali, per poi unirsi al Coro istruito da Ulisse Trabacchin nel celeberrimo “Va’ pensiero”.

Oltre ai complessi artistici areniani, diretti dal maestro Francesco Ommassini, il concerto vedrà la partecipazione di due giovani solisti italiani che hanno riscosso ampi consensi di pubblico e di critica: il soprano Gilda Fiume, già protagonista dell’inaugurazione 2020 al Filarmonico e attesa al debutto areniano, torna a Verona come acclamata Norma nella sua aria più celebre e come Violetta nell’impegnativo finale I de La Traviata, lirico e virtuosistico; il tenore Ivan Magrì, applaudito Duca di Mantova in Rigoletto sia nella tournée omanita che al Teatro Filarmonico, oltre al già citto intenso addio di Cavaradossi (da Tosca), proporrà “Nessun dorma” da Turandot, brano con cui egli stesso apre il video realizzato per la candidatura dell’Arte del Canto Lirico italiano a patrimonio dell’umanità UNESCO, proprio fra le millenarie pietre areniane.

Non può mancare nel cuore del programma la suite da Carmen: i cinque brani che condensano tutta la gamma di ritmi e colori sivigliani sono tratti da preludi e intermezzi del capolavoro di Bizet, titolo che inaugurerà il Festival il prossimo 17 giugno, subito seguito da Aida, l’opera regina dell’Arena. Il concerto si terrà giovedì 26 maggio alle ore 20.30 in Piazza Bra (nello spazio antistante il Municipio) con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesto l’uso della mascherina.

«Anticipiamo l’apertura del Festival lirico con un concerto gratuito per la città, una serata di grande musica dedicata a tutti i veronesi – spiega il sindaco Federico Sboarina –. In questi anni abbiamo voluto avviare una nuova tradizione proprio perché Fondazione Arena è patrimonio dei cittadini, così come l’anfiteatro romano. E, in questo modo, rinsaldarne il legame. La lirica esce dall’Arena e si offre alla città, per poi tornare tra gli arcovoli e regalarsi al mondo intero. Sarà una stagione entusiasmante che non vediamo l’ora di iniziare, partendo proprio dalla nostra piazza, dal salotto scaligero. Ringrazio tutti i maestri d'orchestra e del coro per le emozioni che ci regaleranno da giovedì fino a settembre».

Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena di Verona, commenta: «In questi anni abbiamo affrontato diverse sfide per tenere l’Arena sempre viva e vicina al suo pubblico: anche il ritorno alla piena capienza, ai grandi allestimenti, sono una sfida, con cast prestigiosi comprendenti cento fra i migliori artisti internazionali, di cui oltre un terzo all’atteso debutto. In attesa di annunciare a breve la centesima stagione, siamo pronti ad accogliere il pubblico a questo 99° Arena di Verona Opera Festival: dal 17 giugno al 4 settembre, ognuna delle 46 serate sarà una prima. Con il concerto straordinario in piazza Bra invitiamo in primis i Veronesi a tornare nel loro Teatro, ambito e ammirato in tutto il mondo, a vivere la bellezza e le emozioni di questo immenso patrimonio universale, a disposizione di tutti, alla portata di tutti».