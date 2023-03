Serenate, danze e jazz nel terzo concerto sinfonico di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico di Verona

Il programma del 3° concerto sinfonico offre tre capolavori classici al confine con il contemporaneo, due dei quali in prima esecuzione veronese. Apre la giovanile Suite per 13 fiati di Strauss, prima di tuffare l’Orchestra e il pubblico nel Jazz, scoperto da Milhaud con le sue danze del 1923, e pienamente assimilato nel moderno concerto di Gulda. Prima volta a Verona per la giovane direttrice d’orchestra trapanese Manuela Ranno e per l’acclamato violoncello solista Cañón-Valencia, talentuoso ventisettenne di Bogotà.

Per lo stesso organico della celebre Gran Partita di Mozart, un secolo dopo Richard Strauss scrisse una breve Serenata (Fondazione Arena le ha proposte entrambe nel 2022) e, nel 1883, una più articolata Suite in quattro movimenti, quasi una micro-sinfonia per 13 fiati, di squisita fattura e rarissima esecuzione: il brano viene proposto per la prima volta al Filarmonico dai professori dell’Orchestra della Fondazione Arena. La grazia melodica di questo lavoro giovanile è trattata con lievi sperimentazioni armoniche tipiche dell’inquieta fine secolo: anche le forme della tradizione, citate nei titoli dei quattro tempi, celano in realtà una ricerca più libera che porterà presto Strauss ad essere riferimento nel poema sinfonico (Don Juan, Also sparch Zarathustra), prima ancora di diventare uno dei maggiori operisti del Novecento.

Più di tre lustri sono passati dalla comparsa de La Création du monde di Milhaud a Verona: scritta per il balletto di Cendrars e Börlin esattamente cento anni fa a Parigi con scene e costumi del cubista Léger, si ispira ai miti africani sull’origine della vita. I sei movimenti, di ammaliante vaporosità e mobilità ritmica e timbrica, si susseguono senza interruzioni e raccontano il caos, la luce, la comparsa di piante e animali, quindi di uomo e donna e di come dal loro bacio nasca la primavera. Ai fiati si aggiungono sax, trombe e trombone, due violini, violoncello, contrabbasso e batteria: diciassette esecutori di una ricerca stilistica fondamentale per il gruppo dei Sei, aperti ai ritmi esotici, alle danze, al Jazz.

E il Jazz era pane quotidiano per il poliedrico Friedrich Gulda, pianista viennese acclamato nel repertorio classico (nonché maestro di Martha Argerich) ma per vocazione dedito all’abbattimento delle barriere fra generi musicali, incidendo dischi e girando il mondo con programmi che spaziavano fra ‘700 e ‘800, brani e improvvisazioni Jazz e composizioni dello stesso Gulda. Fra queste spicca l’eclettico Concerto per violoncello, orchestra di fiati e batteria scritto per Heinrich Schiff nel 1980: i cinque movimenti esplorano e citano non senza ironia sonorità da big band, brani folclorici, modelli sinfonici, danze, marce. Per la prima volta di questo originale brano, due prime volte al Filarmonico: il programma è diretto dalla giovane trapanese Manuela Ranno, impegnata nel repertorio sinfonico e lirico e alla guida del Luglio Musicale, e il ventisettenne colombiano Santagio Cañón-Valencia, virtuoso del violoncello premiato e richiesto nel mondo. Insieme ai due giovani artisti, l’Orchestra di Fondazione Arena continua ad affinarsi, esplorando oltre un secolo di stili musicali.

Il 3° concerto sinfonico debutta venerdì 10 marzo (alle 20) e replica sabato 11 marzo (alle 17). È possibile acquistare biglietti singoli, abbonamenti e nuovi vantaggiosi mini-carnet da 3, 6 o 9 serate a Teatro al link: https://www.arena.it/it/teatro-filarmonico.