Concerto di fine anno all'Anna Frank

Il 6 giugno 2022, la Scuola Secondaria di I grado “A. Frank” di Lugagnano propone alle famiglie degli alunni un concerto di fine anno tenuto da tutti gli alunni della Scuola Secondaria. Dopo due anni di assenza della musica dal vivo all’interno della nostra scuola, proviamo a ripartire con un piccolo esempio ma significativo. Per alcuni alunni questo momento rappresenterà l’unica occasione per potersi esibire dal vivo con un pubblico “vero” e non “virtuale”.

Se da una parte ciò ci rattrista dall’altra ci conforta il fatto che finalmente si possano riproporre questi tipi di esperienze ai nostri alunni, in maniera che anche l’area emozionale possa contribuire al benessere psicofisico dei nostri ragazzi.

Il valore pedagogico-didattico-educativo dell'esperienza musicale dal vivo, contribuisce a mettere in atto un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed emozione, ragione e sentimento, individualità e coralità; un momento in cui ogni singolo alunno si sente parte del gruppo classe portando con sé la propria competenza che però assume senso solo se in relazione perfetta con quelle di tutti gli altri alunni.

Il concerto sarà suddiviso in due momenti in modo tale da permettere la visione a tutti i genitori. Alle ore 19.15 saranno invitati i genitori delle Sez. A e D, mentre alle ore 20.45 saranno invitati i genitori delle Sez. B e C. Inoltre all’interno del secondo intervento si esibiranno anche gli alunni che partecipano a progetti di potenziamento musicale: sassofono e violino.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comitato Genitori di Lugagnano. Vi aspettano numerosi i docenti di musica, il vicepreside Prof. Filippo Neri e il referente di plesso Prof. Massimiliano Negri.