Dalla musica live alla festa dei fiori: tutti gli appuntamenti di maggio da non perdere a Malcesine

Al via l’attesa rassegna Musica a Palazzo - I concerti Aperitivo patrocinata dal Comune di Malcesine. Dal 9 maggio, tutti i giovedì, nella suggestiva cornice di Palazzo dei Capitani, concerti lirici con arie tratte da opera, operetta, arie francesi e English songs. Al termine di ogni concerto si terrà la visita guidata delle aree nobili del Palazzo e delle sale affrescate al piano superiore, normalmente chiuse al pubblico e accessibili solo in queste occasioni. A seguire, un rinfresco-aperitivo offerto dall'Associazione Opera For Beginners e una degustazione di olio d'oliva del Consorzio Olivicoltori di Malcesine.

Novità di quest'anno tutti i lunedì mattina alle 11.30, presso la Casermetta del Castello Scaligero di Malcesine musica lirica, seguita da aperitivo e visita guidata del castello. L’iniziativa proseguirà fino al 3 ottobre. Ingresso 25 euro, per gli appuntamenti al castello si intende incluso anche il biglietto di ingresso. I venerdì mattina, ore 11, saranno invece per i tour guidati con degustazione al frantoio del Consorzio Olivicoltori Malcesine. Durante la visita sarà possibile ascoltare la storia degli olivi secolari e il processo di lavorazione dell’oliva per la produzione del rinomato olio extra vergine. Presso il nuovo frantoio si trova il nuovo Museo dell’Olivo che comprende una sezione dedicata ai lavori e alla vita di contadini, allevatori e taglialegna. In esposizione attrezzi e utensili antichi, macchinari, documenti e il profumo della vita di un tempo. Segue una degustazione dell’olio con bruschetta e vino. Ingresso libero.



I programmi musicali di maggio 2024 nel dettaglio:

Giovedì 9 maggio apertura della stagione a Palazzo dei Capitani con il concerto lirico Opera und Lieder recital - Grand opera and songs con Ida Maria Turri, mezzosoprano e Stefano Romani, pianoforte.

Lunedì 13 maggio apertura della stagione al Castello con il pianoforte di Stefano Romani in Piano Klavier Recital, musiche di Chopin e Liszt.

Lunedì 20 maggio recital pianistico, musiche di Schubert, Chopin. Al piano Federico Caneva

Lunedì 27 maggio recital pianistico, musiche di Bach, Haydn, Mendelssohn. Al Piano Elisa Sala

Altri appuntamenti di maggio a Malcesine

Sabato 18 maggio alle 18 nella chiesa arcipretale di Santo Stefano Protomartire si terrà la Santa Messa di Pentecoste in suffragio di tutte le vittime delle guerre (“ad petendam pacem”). Presente il coro Anzolim de la Tor con i soprani Anna Bordignon e Ida Maria Turri - mezzo soprano, il tenore Raffaele Tassone e il basso Raffaele Zaninelli. Al pianoforte Stefano Romani e Giancarlo Palena alla fisarmonica. Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini diretta da Giuseppina Parisi.

Il 19 maggio concerto del Coro di Cassone, alle 17 nella chiesa della Disciplina. Sabato 25 maggio Malcesine ospiterà invece il Musikkapelle Gargazon diretto da Stefanie Menz.

Ricordiamo inoltre il colorato appuntamento del weekend del 25 e 26 maggio con l’iniziativa Malcesine in Fiore e l’imminente inaugurazione della Mostra Bahar Heidarzade (Le mie pietre sono aquiloni) a cura di Marina Pizziolo e Romano Ravasio al Castello che inaugurerà il 15 maggio e rimarrà allestita fino al 3 novembre. L'artista è nata in Iran, un paese dove sulle donne gravano pesanti divieti, che limitano drasticamente la loro libertà. Per poter essere libera, Heidarzade ha dovuto abbandonare il suo paese: se tornasse sarebbe punita con il carcere. L'esposizione vuole stimolare una riflessione sul tema tristemente attuale della violenza contro le donne. Non per piangere le vittime di ieri, ma per salvare le vittime di domani con la forza della condivisione e della solidarietà. Cuore dell'esposizione è la grande installazione immersiva che Bahar Heidarzade ha realizzato nella Sala Labia. Negli spazi esterni del Castello prenderanno vita una serie di interventi artistici che in chiave poetica creano il senso di un percorso: una sorta di filo d'oro che accende alcuni punti del castello, richiamando il tema della mostra.

Castello di Malcesine / foto ufficio stampa Comune di Malcesine