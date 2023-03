A Caselle il concerto "Femme – Emozioni di una donna a Parigi"

La Scuola di Musica e Teatro A. Salieri e il Comune di Sommacampagna organizzano in occasione della Festa Internazionale della Ddnna, sabato 11 marzo ore 21 un concerto con Passepartout Music (Chiara Dal Molin e band) in Auditorium Mirella Urbani a Caselle.

"Femme – Emozioni di una donna a Parigi" è uno e? uno spettacolo che celebra l'unicità? di tutte le donne: tanto diverse, e per questo, straordinarie. Uno spettacolo delicato e raffinato che attraverso le più belle canzoni francesi di Piaf, Trenet, Zaz, Pomme e molti altri grandi autori e interpreti, proposti in chiave swing/manouche, proietta il pubblico nelle strade di Parigi e nelle sue atmosfere, grazie anche alla storia di Claire, personaggio nel quale ogni donna può riconoscersi. Femme è un concerto che si intreccia in una storia romantica e raffinata, in cui la musica si fonde con immagini e dialoghi per farci vivere un viaggio nella capitale francese e nell'intimità dell'essere donna.

Biglietto unico d’ingresso 5 euro - Donne gratis