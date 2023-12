Concerto dell'epifania a Sona

Nel pomeriggio si inizia a festeggiare l'Epifania del Signore con il concerto in suo onore della Pieve antica dei santi Quirico e Giulitta, al quale seguirà la santa Messa solenne e poi la benedizione del falò e risottata per tutti i partecipanti. «Ci una prepariamo così a concludere le feste del Natale per lasciar spazio al tempo sacro del Carnevale. Buona festa a tutti!».