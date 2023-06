Calici di Jazz: Enrico Rava meets Lanzoni Trio a Villa Quaranta

In uno scenario naturale suggestivo, l’imperdibile dialogo tra generazioni diverse di Jazz, genere in continua evoluzione. A Villa Quaranta (Via Ospedaletto, 57 - Ospedaletto di Pescantina - Verona), giovedì 8 giugno alle ore 20, in programma il terzo appuntamento della Rassegna Calici di Jazz promossa dal Teatro Ristori e da Famiglie Storiche con “Enrico Rava meets Lanzoni Trio”, concerto live del celebre trombettista Enrico Rava con il Lanzoni Trio. Sul palco il pianista Alessandro Lanzoni, con Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.

Un nuovo incontro che riannoda ricordi e una felice collaborazione. Enrico Rava, classe 1939, è il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale: musicista rigoroso e umanamente schietto, è personalità incurante delle convenzioni e fuori dagli schemi. Da sempre impegnato in esperienze stimolanti, Rava si afferma sulla scena jazzistica a metà degli anni Sessanta per poi diventare uno dei più convincenti solisti del jazz europeo.

Una poetica immediatamente riconoscibile la sua, mentre la sonorità lirica e struggente, la freschezza d’ispirazione ne caratterizzano tutta la produzione musicale di cui ricordiamo gli imperdibili album Quartet (ECM 1978) “Rava l’opera Va” (Label Bleu 1993), “Easy Living” (ECM 2004), “Tati” (ECM 2005) e “The Words and the Days” (ECM 2007), “New York Days” (ECM 2009), “Tribe” (ECM 2218) e “On The Dance Floor ” (ECM 2293). Fino agli ultimissimi lavori: a gennaio 2023 “The Song is You”, l’album di Enrico Rava e Fred Hersch, pubblicato dall’etichetta ECM (uscito a settembre 2022) è stato proclamato “disco dell’anno” nella classifica del “Top Jazz” della rivista Musica Jazz, che ancora nel 2021 lo aveva proclamato Musicista dell'anno.

Il suono personalissimo degli strumenti di Rava, tromba e flicorno, interagirà sul palco nel meraviglioso giardino all’italiana che abbraccia Villa Quaranta - storica Villa della metà del Seicento – con il pianista Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista e Enrico Morello.

Il concerto sarà preceduto alle ore 20 da una degustazione a cura dell'associazione Famiglie Storiche. I vini serviti per l’occasione saranno delle aziende Tommasi, Tedeschi e Speri. Ad accompagnarli il menù dedicato con grissini e schiacciate, tre stagionature di Monte Veronese (giovane, mezzano e stravecchio) e un primo piatto caldo con maccheroncini di pasta fresca cacio e pepe e guanciale croccante.

INFO E BIGLIETTI: il biglietto, comprensivo di degustazione e concerto, è pari a 40 euro ad evento.

In caso di maltempo l'evento non viene annullato ma spostato al Centro Congressi di Villa Quaranta.

Biglietti on line ai siti: www.teatroristori.org/calici-di-jazz; www.boxofficelive.It