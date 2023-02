Al Teatro Ristori il concerto "Domenico Scarlatti: il mandolino nelle capitali europee"

Il viaggio nella musica antica, proposto dal Ristori Baroque Festival, ritorna sul palco del Ristori e propone un respiro europeo insieme ad un affascinante affondo nella ricerca filologica musicale.

Venerdì 17 febbraio ore 20 il concerto “Domenico Scarlatti: il mandolino nelle capitali europee”, ci porterà in tour da Napoli al nord Italia, dal Portogallo alla Spagna, da Parigi a Vienna, per scoprire la fortuna che il mandolino ebbe come strumento solistico nel corso del diciottesimo secolo, attraverso il vasto repertorio di Domenico Scarlatti, clavicembalista e compositore, uno dei maggiori esponenti della Scuola Napoletana, punto di riferimento del barocco italiano nel mondo.

GLI ARTISTI - A condurre questo viaggio, sarà la mandolinista Dorina Frati, fra i più grandi virtuosi del panorama internazionale, stabile collaboratrice dell’Orchestra Filarmonica della Scala e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, affiancata da Daniele Roi, pianista e clavicembalista poliedrico.

IL MANDOLINO NELLE CAPITALI EUROPEE - Contrariamente al luogo comune che lo vuole strumento delle classi meno abbienti, nel Settecento, infatti, il mandolino incontra il favore degli aristocratici e dei virtuosi del ricchissimo mondo musicale della capitale borbonica e della Scuola Napoletana che guardarono al mandolino come strumento in grado di esaltare le proprie abilità, portandolo da Napoli a Siviglia, da Lisbona a Vienna, dall’Inghilterra a Parigi, Venezia e Roma, le capitali europee in cui svolgevano la loro attività musicale. Il mandolino venne scelto come strumento solistico per concerti, sonate, pezzi solistici e duetti; “fortuna” che convinse anche musicisti all’apice della loro fama come Johann Nepomuk Hummel e Ludwig van Beethoven, a testimoniare la diffusione di una moda che, per quanto di durata relativamente breve, lasciò traccia significativa nel costume musicale.

Verso il 1780 la fortuna del mandolino a Parigi può dirsi conclusa, da quella data infatti non vengono più realizzate stampe di musiche per mandolino ed i periodici non riportano più i nomi e gli indirizzi dei maestri italiani. In seguito, il ruolo del mandolino si cristallizza in quello dello strumento da serenata, che annovera peraltro esempi illustri (“Don Giovanni” di Mozart). Saranno i compositori del Ventesimo secolo a recuperare il mandolino ad una funzione meno stereotipata, sfruttandone le peculiari qualità timbriche.

