A Dolcè arriva Sanremo rock: finale regionale con 15 band

Sabato 25 luglio alle ore 17 a Villa del Bene nel Comune di Dolcè si terrà il 3° e 4° Girone di Finali regionali Veneto del 33° Sanremo Rock & Trend Festival. In gara: Tempus Fugit, Fasmate, Jhon Valentin Mussati, Mattia Carlesso, Mosè Santamaria, Giulio Montagna, Davide Tonello, Massimo Valli, Duck Baleno, Lining Redox, Cajgo, Vertigine Dei Giganti, Capobranco, Boulevard, Evolve Alba. Una giornata intensa dedicata al migliore rock Veneto per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival.

Sabato 25 luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna a Dolcè in provincia di Verona, presso Villa del Bene per la finale regionale che selezionerà le migliori band della Veneto. L’appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

Anche questo secondo girone vedrà sul palco ben 15 artisti o bands, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 6 posti in palio per le finali nazionali. A partire dalle ore 17 vedremo dunque sul palco veneto del 25 luglio le migliori rock band provenienti dalla provincia di Verona, di Padova e di Vicenza:Tempus Fugit, Fasmate, Jhon Valentin Mussati, Mattia Carlesso, Mosè Santamaria, Giulio Montagna, Davide Tonello, Massimo Valli, Duck Baleno, Lining Redox, Cajgo, Vertigine Dei Giganti, Capobranco, Boulevard, Evolve Alba.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Mary Tondato di MTmusic, Responsabile Sanremo Rock Veneto e Friuli e Responsabile Ufficio Stampa Nove Eventi; Davide Motta, Direttore Booking di Red&Blue, Promo Artist agency e Anthill Booking; Fabio Ricci, giornalista e musicista, si occupa di musica da 33 anni. Ha lavorato come compositore, autore, arrangiatore e in ogni ambito della discografia. Si occupa di formazione digitale specificatamente dedicata alla musica, ma non solo. Lavora in radio dal 1987; Melody Bach pianista e clavicembalista ha due diplomi al conservatorio (Brescia e Milano). Concertista e compositrice ha avviamo un progetto di collaborazioni con cantanti e strumentisti. Sta terminando un progetto compositivo sulla vita di San Colombano che oltre alle musiche originali avrà un documentario e uno spettacolo teatrale.

Il palco di Villa del Bene vedrà la partecipazione anche di due ospiti: Gianluca Chiarelli in arte 'Chianluca' presenta il nuovo singolo Presenze nel vento prodotto da BattitoRumore di Alberto Rapetti. Artista eclettico in chiave acustica per la serata che spazia nei suoi live dal pop alle spudorate tinte prog di stami anni 70. Giovanni Usai, artista della scuderia Red&Blue Music Relations. Presenta il singolo La canzone di De Luca. Piano e voce per pezzi d autore intensi e personali. Al termine della serata, che verrà condotta da Fabio Ricci, membro anche della giuria di qualità, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.

Informazioni e contatti

33° Sanremo Rock & Trend Festival - 3° e 4° girone finali regionali Veneto

Sabato 25 luglio, ore 17

Villa del Bene, via Villa del Bene 116, 37020 Dolcè (VR)

Info: 045 8531196 ; info@villadelbene.com

; Gli eventi sono ad ingresso libero con prenotazione consigliata

Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Contestualmente è possibile inoltre iscriversi al bando “Parole Rock” per autori under 35 e al bando “Nuovi Brani Rock” per interpreti ed esecutori under 35, sostenuto da NUOVOIMAIE. Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it, tel. +39 327 423 7725.



Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti rock. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. A partire dal 1987 vi hanno gareggiato, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, Mario Venuti, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi. La manifestazione rappresenta ancora oggi un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.

Gallery