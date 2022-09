Il dinosauro e i manichini: il cantautore veronese Campostrini presenta il suo nuovo album

Il cantautore veronese Andrea Campostrini presenta il suo nuovo album pubblicato con il nome d'arte, Il Dinosauro e i Manichini, giovedì 29 settembre presso Parco Mariotto - Via Paolo Bembo, 12, 37062 Dossobuono (VR) con inizio alle ore 20. Il Dinosauro e i Manichini è un progetto nato nell’autunno del 2016 da Andrea Campostrini che in seguito allo scioglimento del gruppo di cui faceva parte (Nom De Plume), decide di continuare a dar vita ai suoi testi e musiche. Andrea, manichino anch'esso come altri amici che nel tempo si prestano alla collaborazione, comincia a creare una band composta da chiunque porti idee buone. Andrea realizza i suoi brani suonando spesso da solo ma ci tiene a dire che Il Dinosauro e I Manichini sono sempre una band perché risultato di un percorso umano e musicale con le persone incontrate nell’arco degni anni. Il nome nasce da una suggestione in cui noi tutti siamo come manichini, sempre in vetrina tra like, opulenza e benessere fittizio e a volte ci voltiamo indietro a guardare le origini con la voglia di tornare a vivere realmente un vita più pratica, all'essere esseri preistorici e voler isolarci in tutto ciò in un contesto più terreno e offrendo dei contenuti come la musica.

I testi sono così, terreni, nel vero senso della parola nati dalla terra alla quale Andrea è molto affezionato grazie al suo lavoro e parlano di cose semplici di vita vissuta tra amici amori natura e situazioni. Lo stile è particolare, lo strumento di formazione del cantautore veronese è la batteria e solo in seguito si avvicina alla chitarra, mantenendo sempre quell'approccio e quella visione ritmica e percussiva. Il progetto di Andrea prosegue così e prende forma, e intraprende una collaborazione con New Model Label per la realizzazione del suo album di esordio, in collaborazione con altri manichini che gli girano attorno. Nel 2020 conosce l'ormai insostituibile bassista Daniele Grandi con cui comincia a lavorare al secondo disco, un lavoro ancora più certosino e frutto della crescita personale e artistica della band, sempre pubblicato per New Model Label. La band in live esce principalmente in duo ma non perde neanche per un'istante l'idea della band che ha lavorato a questo secondo disco che sono all'incirca dieci elementi, che in certe occasioni si possono godere live in full band.