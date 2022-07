Musica, energia e un messaggio di amore e speranza: al Mura Festival arrivano Devon & Jah Brothers

“Greetings to the World” è il saluto di Devon & Jah Brothers, la band reggae new roots ospite venerdì 22 al Mura Festival, un saluto che esprime tutto il calore, l’energia e il messaggio di appartenenza alla comunità globale. Venerdì 22 luglio dalle 21.30 la band riminese guidata dal produttore e cantante nigeriano Devon Miles è pronta a inondare di musica, energia e messaggi di speranza i bastioni patrimonio UNESCO, accendendo l’estate veronese.

Convinto che la musica sia uno strumento in grado di superare le divisioni e colmare il divario che minaccia la nostra umanità?, il gruppo di stanza in Italia mira a inviare un messaggio potente di speranza alle masse, dove si afferma che un mondo migliore e? possibile grazie all’unione delle differenze. Un messaggio che e? anche di fede e di amore. Quell’amore che e? l'unico antidoto al veleno dell'odio che minaccia la nostra stessa sopravvivenza. La band propone un repertorio composto principalmente dai brani originali scritti da Devon, sul genere new roots-dancehall, e cover del repertorio reggae-roots, da Alborosie fino a Bob Marley.

Devon & Jah Brothers è una band originaria di Rimini che prende vita nel 2013. Dal suo esordio riscuote subito grande approvazione da parte del pubblico, ottenendo importanti partecipazioni ai maggiori festival reggae europei. I Devon & Jah Brothers si esibiscono nel 2016 al Rototom Sunsplash a Benica?ssim (Spagna), suonano in apertura ai concerti italiani di artisti come la leggenda del reggae Max Romeo e dei sardi Train to Roots. Nella stessa stagione, aprono il concerto di Freddy McGregor and Big Ship band.

Il 2019 li vede tra gli artisti coinvolti nell'evento Jova Beach Party, dove, oltre a condividere il palco con Lorenzo Jovanotti per tre date in giro per l'Italia, ottengono ottimo riscontro di pubblico e di addetti ai lavori. A luglio 2019 esce l'album "Freedom Fighta" (Mondo Groove - Cinedelic Records), e segue un tour internazionale tra Italia, Germania e Repubblica Ceca. Nel 2021 esce per Miraloop il singolo Babylon. Il 2022 inizia per Devon & Jah brothers un nuovo percorso discografico con l ?etichetta italo tedesca Rubik Media che viene inaugurato con il singolo uscito il 15 luglio: BURN IT UP da cui prende il nome il tour estivo della band.

Line-up

Devon Miles: Voce

Marco Chiarabini: Chitarra e cori

Daniele Bartoli: Chitarra

Marcello Grossi: Tastiere e cori

Daniele Torri: Sax tenore, flauto e cori

Enrico Massari: Basso

Federico Lapa: Percussioni

Matteo Patrignani: Batteria

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.