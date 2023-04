Davide De Ascaniis al Teatro Fucina Machiavelli: "Bach: Le sonate per violino solo"

Straordinario violinista di fama internazionale Davide De Ascaniis sarà protagonista di un’impresa eccezionale: suonare integralmente le sonate e le partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, in due imperdibili appuntamenti in Fucina Machiavelli. Nel primo, previsto per questo sabato 22 aprile alle 18.30 eseguirà le tre sonate per violino solo: la n. 1 in Sol minore BWV 1001, la n. 2 in La minore BWV 1003, la n. 3 in Do maggiore BWV 1005. Le tre sonate sono state composte da Bach nel 1720 mentre è Maestro di Cappella alla corte di Köthen, dove ha a disposizione i migliori musicisti dell’epoca. Per questo può permettersi di comporre delle sonate che richiedono una tecnica ai limiti del virtuosismo, con il violino che, pur essendo uno strumento monodico, arriva a simulare il contrappunto tramite illusioni sonore.

Oggi sentirle suonare integralmente dal vivo è rarissimo e quella di sabato sarà dunque un’esperienza quasi mistica e davvero imperdibile. Ci si rivedrà poi il 13 maggio alle 18.30, per la seconda parte in cui De Ascaniis eseguirà le tre partite per violino solo, composte sempre nel 1720 insieme alle sonate. I due eventi fanno parte della rassegna “Aperi Bach” che prevede all’inizio un’introduzione al concerto da parte del Direttore Artistico Musica di Fucina Stefano Soardo e alla fine un drink offerto per concludere con un momento di convivialità e condivisione.

Biglietti:

Biglietto Intero: 12 euro / Ridotto (under 30-over 70): 10 euro / convenzioni 8€ / under18: 5 euro

Web: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/bach-sonate-violino-solo/.

Davide De Ascaniis / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli