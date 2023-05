La stagione musica di Fucina Machiavelli si conclude con il concerto di Davide De Ascaniis

Si chiude questo sabato 13 maggio alle 18.30 la Stagione di Musica 22-23 di Fucina Machiavelli. La Direzione Artistica di quest’anno ha avuto particolare attenzione per l’aspetto divulgativo delle sue proposte. Durante la stagione infatti si è scelto di aprire alcuni concerti scelti con un’introduzione per approfondire la conoscenza dei brani eseguiti e dei relativi compositori, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e variegato e di diffondere la conoscenza di un patrimonio culturale di inestimabile valore.

In particolare i nuovi format “Colazione in musica” e “Aperi Bach. La grande musica di Bach con aperitivo offerto” hanno riscosso un grande successo per la capacità di creare un'atmosfera accogliente e coinvolgente, dove condividere impressioni ed emozioni con gli altri spettatori e con gli stessi musicisti. A chiudere la stagione con l’ultimo appuntamento di Aperi Bach sarà questo sabato nel Teatro di via Madonna del Terraglio 10 il violinista di fama internazionale Davide De Ascaniis che eseguirà integralmente le partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, tra le pagine più belle pagine per violino mai scritte.

Per poter permettere a tutti di apprezzarle a pieno, prima del concerto ci sarà dunque l’ormai consueta introduzione del Direttore Artistico Musica di Fucina Stefano Soardo, e al termine nel foyer del teatro si terrà un momento di convivialità e condivisione con drink offerto.

Biglietto Intero 12 euro / Ridotto (under 30-over 70) 10 euro / convenzioni 8 euro / under18 5 euro acquistabile su: fucinaculturalemachiavelli.com.

Davide de Ascaniis / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli