Concerto dei Crazy Alligators con Little Taver per il ferragosto al Malcesine Music Festival

Un ferragosto rinfrescato (o infuocato) dalla musica dal vivo. Lunedì 15 agosto il Malcesine Music Festival porterà sulla Piazza del Porto di Malcesine (VR) una sezione ritmica rock ’n’ roll con l’aggiunta di fiati “swing style” che conferiscono una verve coinvolgente agli arrangiamenti. Sono i Crazy Alligators del vocalist Little Taver. Il loro spettacolo (gratuito, con inizio alle ore 20:30) è dedicato ai cantanti-urlatori degli anni Sessanta (Celentano, Gaber, Ghigo Agosti, Clem Sacco, Little Tony…), che con il loro atteggiamento ispirato ai grandi artisti americani del decennio precedente (Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richards...) hanno prima turbato e poi movimentato la scena musicale italiana. Sul palco assieme a Taver ci sarà un ospite davvero speciale e appariscente, la vocalist Ape Regina drag queen, mentre della band faranno parte Simone Pederzoli (trombone), Chicco Montisano (sax), Corrado Terzi (sax tenore, baritono), Alessandro Betti (chitarra), Paolo De Matteis (pianoforte), Toni Pambianco (contrabbasso), Leonardo Torricelli (batteria) e Trixie (maggiordomo).

Il Malcesine Music Festival è organizzato con il sostegno del Comune di Malcesine. Luciano Ligabue descrive il suo compaesano, nonché amico, Little Taver in questi termini: “Un pazzo scatenato. Se vuoi identificarlo è quello che nel film Radiofreccia si veste da Elvis e fa lo spettacolo durante il matrimonio: è una forza della natura, in realtà è lui la vera rockstar di Correggio. Se va bene, io arrivo secondo. I suoi non sono semplici spettacoli musicali, fa sempre ingressi trionfali: una volta si è fatto depositare sulla scena da una gru, un’altra volta è arrivato su un trattore, un’altra ancora su un cavallo”. E anche a Malcesine Taver stupirà con una delle sue trovate sopra le righe. Come ospite speciale dei Crazy Alligators porterà non un musicista solista bensì Ape Regina drag queen (ovvero Aldo Piazza, la celeberrima Mara Maionchi di Chiambretti Night). Ape Regina nasce dalla fantasia di Aldo Piazza a metà degli anni Novanta: una drag queen di stampo comico, personaggio che muove i primi passi nel mondo dei locali notturni di Parma, per poi conquistare l’Italia. Piazza viene notato da Piero Chiambretti, che lo lancia nella trasmissione Marchette (su La7) e lo porta poi con sé in Chiambretti Night (su Mediaset). Il sodalizio con il celebre conduttore dura ancora oggi.

www.visitmalcesine.com

tel. 045 7400044

Tutti i concerti sono gratuiti. I concerti si terranno anche in caso di maltempo, in location da definire.