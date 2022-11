Colazione in Musica: " Le Variazioni Goldberg di Bach"

Una domenica mattina diversa quella proposta dal Quartetto Maffei con il nuovo format “Colazioni in musica”: un matinée di grande musica preceduto da caffè e brioche inclusi nel biglietto d’ingresso. Il primo appuntamento sarà domenica 13 novembre dalle 10 con la colazione e alle 11 con il concerto, presso il Teatro Fucina Culturale Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10, a due passi da Ponte Pietra. Per questo concerto in programma le Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach, nella versione per trio d’archi realizzata da Dmitry Sitkovetsky.

Bach optò per la composizione di Variazioni, proprio per via della loro struttura ripetuta e l’armonia sempre costante. Il lavoro che Bach forgiò, di fattura altissima, può essere considerato uno dei vertici delle sue sperimentazioni nella creazione di musica per strumenti a tastiera, sia dal punto di vista tecnico-esecutivo, sia per lo stile che combina insieme ricerche di alto livello musicali e matematiche. La meravigliosa perfezione di questa musica, del resto, consente la sua trasposizione su altri organici mantenendo completamente invariata la sua magnificenza.

Interpreti del concerto Filippo Neri violino, Giancarlo Bussola viola e Paola Gentilin violoncello, tutti componenti dello storico Quartetto Maffei.

Per usufruire della colazione inclusa nel biglietto di ingresso basta prenotare mandando una mail a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com oppure telefonando la mattina al numero 045 5544712 e presentarsi al bar che si trova nel foyer all’interno del teatro prima del concerto, a partire dalle 10 in poi.

Biglietti:

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30-over 70) 10 euro

Acquistabili nella biglietteria del teatro da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/variazioni-goldberg/.