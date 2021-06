Eleonora Aleotti e Simone Colavecchi in concerto nella chiesa superiore di San Fermo Maggiore

Sabato 19 giugno, alle 19.30, Eleonora Aleotti, soprano, e Simone Colavecchi, tiorba, terranno un concerto gratuito nella chiesa superiore di San Fermo Maggiore dal titolo Torna il sereno Zefiro. L’evento rientra nella rassegna “La tavola della cultura” collegata alla mostra Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce esposta nella chiesa superiore fino al 1 agosto. La rassegna, organizzata da Erika Prandi e promossa dalla parrocchia di San Fermo Maggiore, è patrocinata dal Comune di Verona ed è sostenuta dalla Fondazione Giorgio Zanotto e da Amia Verona S.p.a. Sponsor tecnico è il ristorante Sant’Eufemia. Il concerto Torna il sereno Zefiro riprende il titolo del madrigale di Sigismondo d'India ed è un programma di musiche italiane seicentesche per voce e basso continuo (tiorba): molti dei brani affrontati propongono immagini naturalistiche nei loro testi, paesaggi ai quali corrispondono (o rispetto ai quali divergono) sentimenti strettamente umani che con il mondo naturale spontaneamente si intrecciano.

Il programma dipinge un mondo naturale e di affetti descritti in immagini sonore, all'uso antico, con la speranza che oggi come allora la natura e i sentimenti riprendano un dialogo fra loro più fitto e vicino. Le musiche sono di Sigismondo D’India (Torna il sereno Zefiro, Piangono al pianger mio), di Giulio Caccini (Fere Selvagge, Dolcissimo Sospiro, Dalla porta d’Oriente), di Alessandro Piccinini (Ciaccona in partite variate), di Girolamo Frescobaldi (Aria di passacaglia. Così mi disprezzate), di Tarquinio Merula (Folle è ben che si crede) e di Claudio Monteverdi (Ohimè ch’io cado, Quel sguardo sdegnosetto). Gli eventi della rassegna proseguiranno martedì 22 giugno alle 18 con Giuseppe Lupo, vincitore del Premio Viareggio 2018 e candidato al Premio Strega 2020, che terrà un incontro dal titolo “Raccontiamo storie per conoscere chi siamo” in cui presenterà il suo ultimo romanzo, Il pioppo del Sempione, edizioni Aboca.

La mostra Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce, curata da suor Maria Gloria Riva e dall’associazione Rivela, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 11 alle 18 e la domenica dalle 13.30 alle 17.30. Le visite guidate sono disponibili il sabato e la domenica dalle 16 alle 17.30. L’ingresso è libero per i residenti nella Diocesi di Verona.

