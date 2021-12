Al Teatro Ristori grande concerto di Capodanno con la solista Maria Komarova

Il Teatro Ristori rinnova la consolidata tradizione dell’appuntamento con il festoso concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica Italiana. Il primo di gennaio tornano sul palco del teatro valzer, polke trascinanti e celebri arie d’operetta: il programma spazierà fra i più famosi classici del repertorio, che hanno reso famosa in tutto il mondo la famiglia Strauss e sarà impreziosito dalla voce della brillante solista Maria Komarova, che con le sue brillanti interpretazioni ha già incantato il pubblico dei più grandi teatri.

Quale modo migliore può esserci per iniziare il nuovo anno, ispirati da un programma musicale in parte allegro e trascinante, in parte anche più intimo e meditativo, con composizioni della dinastia Strauss e dei musicisti coevi? Spazio agli spumeggianti ritmi di danza, alle polke, ai valzer, che hanno reso famosa in tutto il mondo la famiglia Strauss e alle celebri arie d’operetta.

Quest’anno protagonista sarà l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Aldo Sisillo con la splendida voce solista di Maria Komarova, brillante soprano di origine russa, che ha conquistato gli applausi entusiastici del pubblico di tutto il mondo per le sue eccezionali doti interpretative.

Il programma è stato pensato nel pieno rispetto della tradizione viennese, per trasportare il pubblico nella magica atmosfera imperiale dell’Ottocento austriaco: impossibile, dunque, non farsi coinvolgere dai ritmi travolgenti dei capolavori della famiglia Strauss – dalle polke alle celebri arie tratte dalle operette più famose, ai festosi valzer, con l’immancabile Sul bel Danubio blu!

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

In ottemperanza al Decreto-legge 26.11.2021 n.172 dal 6 dicembre l’accesso in Teatro avviene esclusivamente su esibizione Green Pass rinforzato (fatta eccezione per i minori 12 anni).