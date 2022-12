Il concerto di Capodanno a San Bonifacio vanta ormai una tradizione ventennale. L'idea lanciata dal Maestro Silvano Perlini nel 2002 ha saputo rinnovarsi di anno in anno e diventare uno degli appuntamenti musicali più seguiti. L'edizione di quest'anno vede protagonista una delle migliori clavicembaliste italiane, Angelica Selmo. Si tratta di una musicista che vanta numerosi concerti e registrazioni tra le più prestigiose nel mondo della musica del '700 e che è per così dire un'eccellenza a chilometro zero, essendo nata e cresciuta a San Bonifacio.

«Prosegue così la scoperta degli incredibili talenti musicali che questa parte di provincia è riuscita a sfornare negli ultimi anni” afferma l'assessore alla cultura Cristina Zorzanello, “ragazzi e ragazze che dai primi saggi sulla tastiera sono arrivati ai palcoscenici della grande musica e che tornano per offrire alla comunità concerti di altissima qualità». Quest'anno il programma infatti è tra i più impegnativi e tra i più amati nella musica classica e vede al centro il Quinto Concerto Brandeburghese del sommo compositore Johann Sebastian Bach. Si tratta di un pezzo virtuosistico per il clavicembalo, strumento dalle grandi possibilità espressive, e una delle pietre miliari della musica occidentale, un autentico mostro sacro.

Completano il programma altri brani di Bach tra i più conosciuti amati dal pubblico come il concerto per due violini in re minore con Marco Fasoli e Stefano Soardo al violino solista e Louise Antonello come violino concertante. La suite in si minore, nota a tutti per la “Badinerie” per flauto solo, vede Matteo Berlaffa come solista d'eccezione. Chiude il concerto la magnifica suite in re maggiore, che contiene la famosissima “Aria sulla quarta corda” diventata una delle colonne sonore della televisione italiana del dopoguerra, essendo stata per molti anni la sigla del programma “Quark” di Piero Angela.

L'orchestra “Fucina Harmonica” è diretta da Giancarlo Rizzi che dichiara “continua con questo concerto il progetto di valorizzazione delle grandi risorse musicali di San Bonifacio, con un incontro tra grande musica, grandi artisti legati al territorio e un pubblico affezionato ed entusiasta”.

L'appuntamento è il primo gennaio 2023 alle ore 17 presso il Teatro Centrale di San Bonifacio, l'ingresso è libero e gratuito. Il concerto è organizzato dal Comune di San Bonifacio in collaborazione con Fucina Culturale Machiavelli e l'associazione Amici di Oberto.