La musica di Giuseppe Verdi per il concerto di Capodanno con Fucina Culturale Machiavelli

La grande musica di Giuseppe Verdi dai luoghi dove vissero i protagonisti della sua prima opera, "Oberto Conte di San Bonifacio". Si terrà venerdì 1 gennaio 2021 il concerto di Capodanno in compagnia di Fucina Culturale Machiavelli. Appuntamento in streaming da non perdere alle ore 16.

Giulia Bolcato, soprano

Tommaso Rossato, tenore

Giovanni Bertolazzi, pianoforte solista

Orchestra Machiavelli

Giancarlo Rizzi, direttore.

Organizzato da Fucina Culturale e Amici di Oberto in collaborazione con il Teatro Comunale di Lonigo. con il contributo e il sostegno di Comune di San Bonifacio Comune di Lonigo Comune di Soave Comune di Monteforte.

