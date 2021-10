Concerto di Bungaro "Entronauta live” in Sala Maffeiana

Bungaro prosegue il suo tour in una versione più intima ed originale del progetto Entronauta, il suo ultimo lavoro discografico uscito lo scorso giugno. In questo duo, ad accompagnare la voce e la chitarra di Bungaro, c’è il vibrafonista e percussionista Marco Pacassoni. Insieme ripercorreranno anche i più grandi successi del cantautore brindisino per un concerto dall’atmosfera emozionante ed imprevedibile fra musica, parole e i suoni magici del vibrafono e degli strumenti a legno.

Il 19 novembre 2021 alle ore 20.30.

Per maggiori informazioni e biglietti: www.festivaldelsacro.it.

