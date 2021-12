“Insieme aiutiamo la vita”, cori di montagna per il concerto benefico in favore dell’Associazione Rene Trapiantati Italiana

Un coro di montagna come inno alla vita. Sabato 11 dicembre, alle 20.30, nella Chiesa Ognissanti della Croce Bianca si terrà la 19^ edizione del Concerto di Natale “Insieme aiutiamo la vita”, organizzato dall’Associazione Rene Trapiantati Italiana (A.R.T.I.), alla quale parteciperanno i cori Stella Alpina e Scaligero dell’Alpe, che nell’occasione celebreranno la giornata della Montagna indetta dall’UNESCO.

Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, l’A.R.T.I. riparte dunque con un evento che, oltre a festeggiare il Natale, coniuga l’attività di promozione di organi per sostenere la vita. L’associazione, che quest’anno ha raggiunto vent’anni di attività, promuove, sostiene e sensibilizza ogni azione di prevenzione delle malattie che provocano l'obbligata sostituzione di un organo vitale, quindi l’educazione alla salute ed ai fattori di rischio.

L’obiettivo è rafforzare lo spirito di solidarietà umana alla donazione, soprattutto nel campo della donazione tra persone viventi, portando avanti il grande operato del dottor Piero Confortini che, il 29 novembre del 1968, eseguì per primo e Verona e secondo in Italia un trapianto di rene. E l’11 dicembre la festa sarà doppia, dal momento che l’A.R.T.I. ha accettato la proposta fatta dai due cori, “Stella Alpina” e “Scaligero dell’Alpe” che si esibiranno per la "4^ Rassegna di canto di montagna e natalizio", di celebrare con un unico evento la “Giornata Internazionale della montagna” indetta dall’UNESCO.

Informazioni e contatti

La serata, che sarà ad ingresso gratuito con obbligo di green pass e mascherina, ha come finalità devolvere il ricavato all’A.R.TI. Per informazioni https://www.artiverona.it/.

L'iniziativa è stata presentata in sala Arazzi dall’assessore alle Pari opportunità Francesca Briani, dalla presidente Wilma Tonello e dal segretario Giorgio Gamberoni dell’Associazione Rene trapiantati Italiana (A.R.T.I.), da Franco Cesaro e Marco Galifi del coro Stella Alpina e da Matto Bogoni e Roberto Pagan Griso del coro Scaligero dell'Alpe.

«L’A.R.T.I. svolge nella nostra città un’importante promozione e sensibilizzazione riguardo alla prevenzione e gli stili di vita che tutti noi dovremmo assumere per cercare di prevenire determinate patologie, ma anche per rafforzare le sensibilità delle persone verso la donazione di rene – ha detto l’assessore Briani -. Ringrazio anche i cori per la loro presenza, una realtà non solo culturale ma anche sociale, vista l’attività che svolgono con passione, trasmettendo valori e obiettivi».

«Finalmente riusciremo a fare il concerto di Natale – ha affermato la presidente Tonello -. Ogni anno cerchiamo di educare la gente alla donazione d’organo, specialmente da persona vivente, evitando di fare tanta dialisi. Siamo arrivati a vent’anni di attività e speriamo di poter proseguire a festeggiare questo importante traguardo».