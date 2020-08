Concerto della banda di Illasi "Ricominciamo da qui"

L'Associazione ANCHE NOI CELLORE APS e il COMUNE DI ILLASI vi invita al Concerto del Corpo Bandistico di Illasi "Ricomincio da qui" a Cellore d'Illasi (VR) in Via XXV Aprile. Inizio dello Spettacolo ore 20.45 con apertura degli ingressi dalle ore 20.15, entrata gratuita, è gradita la prenotazione. Durante la serata saranno applicate tutte le disposizioni Anti-Covid come da Decreto Rilancio.

Corpo Bandistico di Illasi: dal 2014 la direzione è affidata al Maestro Rafael Campara. Attualmente la Banda conta 22 elementi, con presidente Riccardo Panardo, e continua la tradizione di accompagnare numerose manifestazioni civili e religiose e altri eventi a Illasi e in molti altri paesi della provincia. Il Corpo Bandistico di Illasi si impegna ogni anno nella formazione di nuovi allievi: nel periodo da ottobre a maggio vengono programmati corsi individuali di strumento a fiato (flauto traverso, clarinetto, sassofono contralto e tenore, tromba, trombone, corno, basso tuba, eufonio) e percussioni, seguiti da docenti qualificati e con esperienza nell’insegnamento. Da alcuni anni inoltre si organizzano corsi di propedeutica musicale per predisporre i più piccoli, bambini dai 2 ai 6 anni, ad amare la musica.

Informazioni e contati

Web: https://www.facebook.com/anchenoicellore