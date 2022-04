Modà: il "Buona fortuna tour" arriva all'arena di Verona

I Modà in concerto per il “Buona fortuna tour”. È in arrivo il prossimo 22 aprile “Buona fortuna parte seconda”. Il secondo capitolo del viaggio intrapreso dai Modà lo scorso autunno con la pubblicazione del primo Ep “Buona fortuna parte prima”.

Entrambi prodotti da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe artist services. Anche questo Ep, come il precedente, conterrà 6 brani inediti firmati dalla band milanese tra cui “In tutto l’universo”. Il brano pubblicato lo scorso 14 febbraio accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie, da oltre 20 anni insieme.

La band presenterà dal vivo il nuovo album il prossimo 9 maggio 2022 con un concerto all'arena di Verona.

Informazioni e contatti

Web: https://www.friendsandpartners.it/artisti/moda/

- https://www.facebook.com/rockmoda