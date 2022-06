Al chiostro di San Giorgio in Braida la serata musicale "Ah, l’amore sì!!"

Un piccolo viaggio tra canzoni che parlano d’amore. Amore a tutto tondo, per la libertà, per un luogo, una canzone, oltre all’amore di coppia e per la vita.

Venerdì 24 giugno, alle 21.30, al chiostro di San Giorgio in Braida, si terrà lo spettacolo “Ah, l’amore sì!!”, serata di canzoni e pensieri sull'amore. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla Prima circoscrizione in collaborazione con l’associazione ‘Compagnia Teatrale I Gotturni.

Sul palco la cantante Anna Paganini Bresaola, ideatrice dello spettacolo, accompagnata dal musicista Claudio Moro alla chitarra. Voce e strumento per un viaggio immersivo sull’amore, inteso non solo come sentimento, ma come essenza, forza, energia che salverà il mondo.