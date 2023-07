Musiche Vivaldi, Queen e Morricone a lume di candela in Villa Brasavola de Massa

Fever propone un calendario di nuovi concerti Candlelight in Veneto, con tappa anche a Verona.

I concerti vedranno protagoniste location magiche come l'elegante Villa Brasavola de Massa a Verona, permettendo agli spettatori di immergersi completamente in un programma speciale e consentendo a un pubblico più ampio di sperimentare concerti di musica classica, e non solo, ascoltare i pezzi più iconici dei più grandi compositori e i successi di artisti famosi in un modo diverso.

I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever per democratizzare l'accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli di musica dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in vari luoghi mozzafiato illuminati da migliaia di candele.

I biglietti per i tre appuntamenti a Verona sono disponibili qui.

I concerti sono: