Verona Beat in tour arriva a Villafranca ed Albaredo con due concerti imperdibili

Due serate consecutive di beat nel Parco Centrale di Albaredo d’Adige e al Castello di Villafranca venerdì 28 alle 20.30 e sabato 29 alle 21 con due cast differenti, sono la quinta e sesta tappa di "Verona Beat in Tour 2020", che sta riscuotendo un grande successo di pubblico con la sua allegra carovana itinerante. Ad Albaredo, grazie al sindaco Giovanni Ruta e alla Pro Loco, il promoter Giò Zampieri può presentare uno spettacolo di grande impatto con Flower Power, Evasi, Blue Sky e Una ragazza in 2. A Villafranca invece, grazie al sindaco Roberto Dall’Oca, all’assessore alla Cultura, Claudia Barbera, e agli sponsor Bissoli e Pachera assicuratori, si può mettere in scena un evento di tutto rispetto con White Shadows, Ricki e le Perle, Pop Crack Band e Riders.

Debora Farina e Fabien Generation sono le voci dei Flower Power, una band di grande impatto con il suo repertorio beat psichedelico e gli ottimi musicisti dell’organico, con Gianluca Rama (chitarra), Nicola Dal Corso (basso), Moreno Piccoli (pianoforte) e Andrea Strazieri (batteria). Gli Evasi schierano Giorgio Tonello (chitarra e voce), Renato Tonello ( basso), Fernando Passaia (batteria) e un nuovo giovane chitarrista. I Blue Sky si aggirano nel territorio del blues psichedelico, con la cantante Susanna Verzin ad interpretare Janice Joplin, Francesco Zamperini voce maschile, Gianni Verzin al basso, Davide Castellari batteria, Gianluca Gamberoni chitarra.

Una ragazza in 2 è la formazione sessantiana della cantante Giuliana Bergamaschi che ha riscosso un clamoroso successo a Verona Beat al 2 Laghi di Lazise la settimana scorsa. White Shadows, con Roberto Genovesi (voce), Lucio Erlati (chitarra), Roberto Rezzadore (chitarra), Giorgio Cottini (basso), Luca Righetti (tastiere), Stefania Parisotto (voce) e Gianpaolo De Bastiani (batteria). I fratelli Riccardo «Riki» (tastiere) e Claudio (voce) Bertolini con Patrizio Bertolini (batteria), la ventenne Elena Ferrarese (chitarra) e Fabio Tegazzini (basso) formano la nota band Riki e Le Perle. Pop Crak Band, formata da Maurizio e Patrizio Bello (chitarra e voce, tastiera), Adolfo Bonati (batteria), Pavel Ivanov (chitarra) e Nicola Vesentini (basso). I Riders sono un complesso originario di Avesa dell’inizio degli anni Sessanta, che oggi schierano: Maurizio Bello (voce e chitarra), Carletto Gazzabelli (chitarra), Andrea Strazieri (batteria) e Giancarlo Beconcini (basso).

