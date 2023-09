Un autunno di grande musica a Verona con "I concerti dell’Alcione"

Un autunno di spettacoli con "I concerti dell’Alcione", che dal 29 settembre al 1° dicembre propongono sul palco del Cinema/Teatro Alcione, in via Verdi 20, sei appuntamenti musicali di alto livello. L’iniziativa è promossa dal Cinema Teatro Alcione insieme alla parrocchia di Santa Croce, con il patrocinio della sesta circoscrizione.

Ad aprire la carrellata di eventi, venerdì 29 settembre, sarà Omar Pedrini, storico leader dei Timoria e autore di brani classici del rock. La rassegna proseguirà poi con alcuni tributi a grandi musicisti. Il 6 ottobre i Tributo Clandestino suoneranno le canzoni più famose di Ligabue. Il 20 ottobre gli Equipaggio Sperimentale omaggeranno il grande Franco Battiato (a suonare vi saranno alcuni dei musicisti storici del maestro). Il 3 novembre gli Strange Mode daranno al pubblico la possibilità di assistere a uno spettacolo di tributo ai Depeche Mode.

Dal 17 novembre spazio anche a giovani musicisti esordienti, come il veronese Nicolò Fagnani, vincitore del premio Arte d'Amore 2022. Il gran finale, previsto per il 1° dicembre, vedrà esibirsi sul palco del cinema Alcione Le orme, gruppo che ha fatto la storia del progressive rock in Italia i cui membri si riuniranno per un ultimo, leggendario tour.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Informazioni sul sito del cinemateatroalcione.it.