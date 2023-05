Al Canoa Club due concerti in sostegno delle attività dell’Associazione genitori bambini down

Doppio spettacolo di musica dal vivo, nella suggestiva cornice del Canoa Club Verona, in via Dogana 6, al Quartiere Filippini, per offrire un’occasione di divertimento alla cittadinanza e per sostenere l’Associazione genitori bambini down - AGBD. Gli appuntamenti si terranno, sempre con inizio alle ore 21, venerdì 9 con il concerto acustico di Terra nostra, e il 21 luglio, con il concerto tributo agli anni ’50 del Love Music Trio.

Gli eventi, promossi da Musica Viva insieme all’Associazione genitori bambini down – AGBD, con il contributo della 1^ Circoscrizione, sono ad ingresso libero, con possibilità di effettuare una donazione in favore di AGBD. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 7893 558.

Concerto acustico, con Terra nostra - Sul palco si esibiranno gli artisti Maria Fedele voce, Juri Pin chitarra, Almiro Comucci basso e Alberto Bonazzi percussioni.

Concerto tributo agli anni '50, con Love Music Trio - Sul palco gli artisti, Giuliana Bergamaschi voce, Carlo Ceriani chitarra e Gabriele Bolcato tromba.

Gli eventi sono stati presentati dal consigliere della 1^ Circoscrizione Andrea Avanzi insieme alla presidente di Musica Viva Daniela Benedini e Almiro Comucci, uno dei musicisti del gruppo Terra nostra. «Due concerti ad ingresso gratuito – ha sottolineato Andrea Avanzi –, che puntano ad offrire alla cittadinanza occasioni di divertimento e opportunità concrete per fare del bene donando un contributo in sostegno delle attività dell’associazione AGBD».

«Due concerti acustici che ben si collegano al luogo in cui saranno realizzati – ha spiegato Daniela Benedini –. Una bella opportunità per fare del bene, trascorrendo una piacevole serata in riva all’Adige ascoltando della buona musica».

Concerto Terra nostra / Locandina ufficio stampa Comune di Verona