"Musica è speranza", in Valpolicella una rassegna di musica da camera

Si svolgerà in Valpolicella per tutto il mese di giugno Musica è speranza, la rassegna di musica da camera nata nel solco dello storico festival musicale, Musica in Villa, che fino al 2018, nelle sue innumerevoli edizioni, ebbe un sorprendente successo e una notevole affluenza di pubblico. Il fondatore di Musica in Villa, Emilio Gabrielli, è recentemente scomparso e l’Associazione ConSonArte in accordo e collaborazione con la famiglia Gabrielli e Gabrielli Editori intendono onorarne la memoria non disperdendo il frutto di quel lavoro che negli anni ha saputo coniugare e diffondere arte, musica, bellezza che sono fonti di speranza.

La rassegna si articola in quattro concerti in luoghi di grande interesse artistico e paesaggistico della Valpolicella con gruppi di musica da camera di altissimo prestigio (l’intero programma sul sito www.csa-consonarte.it e nel pdf allegato) e gode del patrocinio dei Comuni di San Pietro in Cariano e di Negrar, e del contributo delle Pro Loco di San Pietro in Cariano e di Negrar.

Il primo concerto si realizzerà lunedì 5 giugno alle ore 21 presso la Corte dei Libri e della Musica (anche sede dei Gabrielli editori) in Località Cengia di San Pietro in Cariano e vede un interprete e compositore d’eccezione, il carismatico violoncellista Jorge A. Bosso con il suo quartetto costituito da Ivana Zecca clarinetto, Davide Vendramin bandoneòn, Paolo Badini contrabbasso.

Con il programma MAPS, concepito come un inconsueto percorso, una mappa che si srotola tra suoni del mondo dai tempi antichi ai nostri giorni e brani composti dalla stesso Bosso, si evidenzia l’originalità della proposta del BossoConcept Quartet e del suo ispiratore che non crede più nella divisione tra le diverse correnti musicali ma nella fusione tra stili e tendenze per ricercare atmosfere visionarie di grande suggestione.

Nella sua prestigiosa carriera Jorge A. Bosso ha visto le sue opere realizzate nei più straordinari scenari come la premiere della sua composizione Bridges, come apertura del giubileo di Dimitri Shostakovich, presieduto da Mtislav Rostropovich, presso il Cremlino di Nizhny Novgorod. Ha avuto il privilegio di donare la partitura della sue Tre meditazioni per coro misto e violoncello a Papa Francesco. Ha proposto e rivisitato numerose opere riproponendole sotto una diversa prospettiva come la sua versione per violoncello e archi de Las Cuatro Estaciones di Piazzolla, eseguita da Enrico Dindo e I Solisti di Pavia.

Innumerevoli le sue collaborazioni come compositore e violoncellista con i maggiori interpreti della nostra epoca: Dora Schwarzberg, Enrico Dindo, Mario Brunello, Gavriel Lipkind, Daniel Müller Schott, Ivry Gitlis, Martha Argerich, Lilya Zilberstein, Katia Buniatishvilli, Stephen Bishop Kovacevic, nei più prestigiosi festival internazionali. Il pensiero musicale di Jorge A. Bosso di cui fa parte il BossoConcept Quartet persegue la profonda convinzione che il mondo dei suoni non debba avere confini e categorizzazioni e si possa plasmare una proposta originale visionaria e lungimirante.

Gli altri concerti della rassegna:

Mercoledì 14 giugno ore 21, Chiostro della Pieve di San Floriano, Trio Syrinx: Michele Menardi Noguera flauto, Luca Sciri clarinetto, Vincenzo Riccio

Martedì 20 giugno ore 21, Villa Betteloni, Castelrotto, La Tavola Armonica gruppo vocale e strumentale, Chiara Zocca direzione

Mercoledì 28 giugno ore 21, Villa Mosconi Bertani di Arbizzano, Glauco Bertagnin violino, Simone Pagani pianoforte

Gli ingressi (biglietto unico 10 Euro) si possono acquistare direttamente prima del concerto dalle ore 20.15. Abbonamento ai 4 concerti 30 Euro. Per informazioni consultare il sito https://www.csa-consonarte.it/ rassegna-concertistica-musica- e-speranza-2023/ oppure scrivere e-mail a: ctessari@tiscali.it

In caso di maltempo tutti i concerti verranno svolti con il medesimo calendario e orario nella sala polifunzionale Villa Albertini, Via San Francesco 13 – Arbizzano - Negrar di Valpolicella.