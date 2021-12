I concerti live nel primo fine settimana dell'anno nuovo alle Cantine de l'Arena

Anno nuovo, nuova programmazione! Per il mese di gennaio il palco de “Le Cantine de l’Arena” ospiterà diversi eventi multietnici, dove la world music la farà da padrona in tutti i sensi. Musica americana, brasiliana, sudamericana, africana, cantautorato, jazz, swing e rock’n’roll. Poco conta il genere, basta che sia “fatto bene” e ci faccia trascorrere in bellezza le serate nella magica atmosfera della Brasserie di Verona.

SABATO 1 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 2 GENNAIO ore 19.30

GIUMINI SWING TRIO

(Jazz Manouche, Gipsy)

MICHELE ULIANA clarinet

NICOLÒ APOLLONI guitar

BEPPE PILOTTO double bass

Il Guimini Swing Trio ripropone i brani più caratteristici dello Swing Manouche di Django Reinhardt, con la formula del trio acustico. Django è ricordato sia come un eccezionale virtuoso del proprio strumento, sia come compositore fertilissimo. Il suo originale stile, acclamato da musicisti di tutti i generi come geniale ed innovativo, è il risultato delle influenze tzigane ereditate dalla sua vita immersa nella tradizione gitana, unite alle contaminazioni della sua vastissima cultura in musica classica.

Informazioni e contatti

Web: www.lecantine-arena.com