Medici per strada, Cat Shades e tanti altri concerti per il primo weekend di musica live al Mura Festival

Da venerdì 31 maggio, al via il primo weekend dell’estate veronese di Mura Festival con l’evento speciale che vede protagonisti al Bastione di San Bernardino l’associazione Medici per strada. Un evento culturale no-profit di raccolta fondi che nasce dal desiderio di un gruppo informale di medici musicisti per ricordare e onorare la figura di Gino Strada, fondatore di Emergency.

Dopo aver intrattenuto le piazze e i luoghi principali della città con le performances di buskers, i Medici per Strada arrivano a Mura Festival venerdì 31 maggio alle 18.30 per aprire la programmazione musicale di una tre giorni all’insegna del divertimento. La serata del venerdì prosegue poi, dalle 20 alle 21.30 con il live di Black Mama; a seguire, alle 21:30, il palco di Mura Festival accoglierà i saluti della Vicepresidente Nazionale di Medici Senza Frontiere e dalle 22:00 in poi la musica di September Groove.

Il 1° giugno ai Medici per Strada seguiranno i concerti delle Cat Shades in programma alle 20, alle 21.30 i Sottoriva Jazz Quartet e alle 22.30 Artic Attack.

Per il 2 giugno si inizia alle ore 20 con il Settetto Jazz del Conservatorio di Verona Alle ore 21.30 Mama & The Funky Puppets e alle ore 22.15 AOUI di Verona Official Band e alle ore 22.50 il Saluto da Parte di Medici per Strada APS Quarto Scaglione & Company. Inoltre avremo come ospiti, la street band itinerante, BUB STREET Band, che ci accompagnerà per tutta la sera.

MEDICI PER STRADA - Gruppo informale di medici musicisti Note senza C.U.F., con la co-organizzazione del Comune di Verona, e la partecipazione di una rete di associazioni no-profit del territorio: Sulle Orme ODV (ente capofila), Gruppo Volontari di Emergency – Verona, Yanez, Medici Senza Frontiere – Verona, Amnesty International Verona, Libera, UDU e Rete degli Studenti Medi, Comitato Rete Non Violenta, Verona Digital Music Festival, One Bridge to Idomeni, VIP Verona, Musica Solidale, Stea coop e Fondazione Centro Studi Doc ETS.

Cat Shades / foto ufficio stampa Mura Festival