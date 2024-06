Un weekend musicale travolgente al Mura Festival: dagli Hierbamala e Mr White a Tony Sghembo e Lord Byron con Le sue amiche Ruspe

Dal 28 al 30 giugno al Bastione di San Bernardino, gli ultimi concerti del mese di giugno a Mura Festival: tre serate indimenticabili che celebreranno la musica in tutte le sue forme, con artisti di talento pronti a far vibrare il pubblico con ritmi coinvolgenti.

28 Giugno: Hierba Mala e DJ Set di Mr White con Cico

Il 28 giugno, dalle 21, i riflettori saranno puntati sugli Hierba Mala. Questa band, composta da Kimberly Uribe e Giovanni Maffezzoli, porterà sul palco un'esplosione di ritmi punk, reggae, dub e hip hop. La loro musica, arricchita da influenze latine, racconta storie di Fuoco, Tequila, Amore e Cumbia, creando un'atmosfera unica che farà cantare e ballare il pubblico di Mura Festival.

In apertura, dalle 20.30, il dj set di Mr White e Cico riscalderà l'ambiente con un mix eclettico di sonorità etniche, elettronica e live loops. Il loro sound, che spazia tra balkan, gypsy, dub, drum & bass e psichedelia, promette di far divertire e unire le persone in un'esperienza musicale travolgente. Attraverso questo evento, Mura Festival ribadisce la sua missione di trasmettere messaggi positivi e di unione attraverso la musica, veicolando temi di speranza, giustizia sociale, pace, uguaglianza e consapevolezza sociale.

29 Giugno: Tony Sghembo

Sabato 29 giugno, sempre dalle 21, sarà la volta dei Tony Sghembo. Questo trio, proveniente dalla Valpolicella, presenta una forma unica di bazooka-blues, mescolando sonorità psichedeliche desert-stoner degli anni '90 con suoni caldi e groovy degli anni '60. Con una potente base di basso e batteria suonati simultaneamente, i Tony Sghembo offriranno una performance intensa e avvincente.

30 Giugno: Lord Byron e Le sue Amiche Ruspe

A chiudere il mese di giugno, domenica 30, ci penseranno Lord Byron e Le sue Amiche Ruspe, una band di Verona conosciuta per il loro genere unico di Surf Rock'n Roll Twist. Il loro concerto, previsto per le 21, promette di essere un evento entusiasmante, ricco di energia e ritmo, perfetto per concludere il Mura Festival con stile.

Info: https://murafestival.it/.

Lord Byron e le sue ruspe / foto ufficio stampa Mura Festival