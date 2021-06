Torna la musica live al Mura Festival: tutti i concerti della settimana dall'1 al 6 giugno 2021

Il settore degli spettacoli ha sofferto molto gli effetti delle restrizioni imposte in questo ultimo anno e i concerti sono ciò di cui il pubblico ha sentito maggiormente la mancanza in questi mesi di chiusura. Mura Festival segna il ritorno dello spettacolo in uno spazio sicuro e all’aria aperta in cui ogni serata è dedicata a un progetto artistico diverso per coinvolgere il pubblico con sonorità jazz, funk, soul, pop, indie, folk, blues, dance, e molto altro.

Di seguito il programma degli appuntamenti di questa settimana:

Martedì 1 giugno

Rassegna Vinili su Tela con una live painting di Stephanie Ghizzoni e selezione vinili a cura di Ale Formenti @Bastione di San Bernardino ore 20

Mercoledì 2 giugno

Rassegna Gin’ n’ Jazz con Massimo Coppola & Nicola Monti duo @Bastione di San Bernardino ore 20

Giovedì 3 giugno

Joe Sanketti in Unavez y Otravez @Bastione di San Bernardino ore 20

Bruce and Steve songbook n. 1 – Rassegna Bastioni in Scena @Bastione di San Zeno, Circonvallazione Maroncelli fronte Civico 2 ore 21.15

Venerdì 4 giugno

Venerdì Marco Motta dj @Bastione di San Bernardino ore 20

Sabato 5 giugno

Sabato CADILLAC CIRCUS blues folk e giocoleria @Bastione di San Bernardino ore 20.00

Domenica 6 giugno

Merifiore + Federico Secondomè @Bastione di San Bernardino ore 19.30

«Solo i miopi vedono un semplice evento di strada – dichiara l’Assessore Toffali - Mura Festival coinvolge persone e territori, spiriti e corpi; una realtà di professionisti e realtà associative in oltre 650 eventi che riagganciano i cittadini veronesi alle Mura che diventano parte del Centro e cerniera naturale di collegamento coi quartieri. Il vero parco della città di Verona sono le sue Mura, parco naturalistico, culturale, sportivo, sociale, culinario e oggetto di tutela, conservazione e promozione nel pieno rispetto dei dettami UNESCO».

Nella location di San Bernardino ogni lunedì toccherà alla stand up comedy e al teatro da bar in cui comici e cabarettisti si sfideranno a suon di battute in un contest open mic; il martedì appuntamento con “Vinili su Tela” per una performance di live painting accompagnata da una selecta di vinili di grandi artisti. Ogni mercoledì sera, dopo il successo dello scorso anno, torna “Gin’n’Jazz”, un format esclusivo in cui degustare cocktail a base di gin premium italiani con botaniche ricercate in abbinamento a toniche con varie aromatizzazioni, il tutto accompagnato dalle note di ensemble jazz diversi ogni settimana. Tutti i giovedì “Live Alive”, serata in cui le migliori tribute band e cover band del nord Italia calcheranno il palco di Mura Festival rendendo omaggio ai grandi miti del passato con entusiasmanti live performance. In questa occasione si svolgeranno inoltre le presentazioni di nuovi artisti e dei loro album in una formula che ricorda il format MTV Storytellers, con incontri con gli autori, interviste e racconti musicali. Il venerdì, a partire dall’11 giugno, appuntamento fisso con la dance music e la musica elettronica targata Alterego in cui, di settimana in settimana, si alterneranno i migliori dj di alcuni importanti locali di Verona e provincia, tra cui Paolo Martini, Pizeta, Andrea Santini, Berz, Leonardo Zanetti, Sara Lace, Lago, Marco Dionigi e molti altri ancora.

Il sabato si svolgeranno poi diversi concerti con artisti nazionali della nuova scena indie italiana. Sempre nei fine settimana, imperdibili gli appuntamenti speciali con festival, contest e concorsi. Si parte sabato 5 giugno con “Ti racconto un’emozione”, uno spettacolo di canto a cura del Centro Studi Madateka.

Il primo evento speciale è “NNA -MURA -TI DEL SALENTO”, in programma per il 12 e il 13 di giugno: un festival nel festival, dedicato alla cucina, all’arte e alle tradizioni salentine che ospiterà un workshop di pizzica a cura di Franca Tarantino, psicoterapeuta, danzamovimentoterapeuta, ricercatrice e studiosa di danze tradizionali dell'Italia meridionale, nonché autrice del libro “Il ballo della Pizzica Pizzica”, un laboratorio di pasta fresca e altri appuntamenti dedicati alla cultura salentina, insieme a stand gastronomici con prodotti tipici.

Il 13 giugno alle 20, al Bastione di San Zeno, torna per il secondo anno “Parla più Forte”, spettacolo a cura di Diversamente in Danza: un percorso di sei tappe artistiche, un viaggio emozionale tra i luoghi della storia per ritrovare se stessi. Anche questa volta Diversamente in Danza vuole superare il limite, creando un'esperienza culturale che possa permettere a chi parteciperà di vivere e rivivere le emozioni che in questi mesi sono rimaste chiuse tra le pareti di casa.

Ogni sabato poi, a partire dal 12 giugno, verrà inaugurato Opera Aperta, uno spazio interamente dedicato alla cultura. Sul palco Casa Erriquez, così chiamato in memoria del frontman della Bandabardò, dalle 18.30 alle 19.30, verranno ospitati diversi autori che presenteranno produzioni artistiche ed editoriali come libri, dischi e opere d’arte in un salotto all’aria aperta, creando un dialogo attivo con il pubblico. Tra gli ospiti, diversi appuntamenti a cura Feltrinelli. A San Bernardino ogni domenica a partire dal 13 giugno, a raccontare l’evento sarà il programma live Viva Summer Live @ Mura Festival di Radio Viva FM, che andrà in onda durante l’orario dell’aperitivo, dalle 18 alle 20.

Tra le attività proposte ci sarà anche Circle Music: uno spazio in cui potersi mettere in gioco, sperimentare corpo e voce in un contesto sicuro e lontano da giudizi, utilizzare il suono come mezzo di comunicazione, prendere consapevolezza di sé e dell’altro e regalarsi uno spazio per accrescere il proprio benessere sotto la guida di Eleonora e Giorgia, esperte musicoterapeute. L’appuntamento è previsto ogni sabato, fino al 3 luglio alle ore 18.

Mura Festival è anche cittadinanza attiva: da domenica 6 a domenica 27 giugno, dalle 10 alle 14, al Bastione di San Bernardino, sarà possibile dare vita ad una foresta di funghi giganti realizzata con cucchiai di legno e fermacampioni sotto la guida del collettivo artistico Murart: un’attività per grandi e bambini che mira ad avvicinare la cittadinanza all’arte, attraverso il riuso creativo, stimolando e promuovendo la collaborazione.

Un’estate ricca di appuntamenti che vedrà tra gli eventi speciali, a settembre, il Festival della Scienza e per tematizzare la settimana del gioco nel weekend del 18 e 19, il Ludika Baskers Festival, una due giorni in collaborazione con Ludica Circo in cui, si alterneranno tantissimi spettacoli di artisti di strada e di circo contemporaneo.

Informazioni e contatti

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività. Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 23. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...